В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, и он решил от него избавиться столь радикальным образом.
Представители полиции признались, что впервые столкнулись с таким инцидентом. В отношении гражданина могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».
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