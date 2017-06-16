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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
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16 июня 2017, 12:16
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Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США

Чрезвычайное происшествие на турнире по гольфу в Соединенных Штатах едва не стало причиной гибели людей. Дирижабль загорелся в воздухе и рухнул рядом с полем. В результате инцидента пилот получил сильные ожоги лица и рук.
Летательный аппарат работал во время матча. 

16 июня 2017, 10:12
В Португалии бык поднял на рога снимавшего на iPad прохожего

В Португалии бык поднял на рога снимавшего на iPad прохожего

На португальском острове Терсейра бык травмировал мужчину, который снимал его на iPad. Кадры инцидента попали в Сеть и уже вызвали волну обсуждений среди пользователей.
Как рассказывали очевидцы, животного разозлил неизвестный, у которого в руках был кусок зеленой материи. Когда этот 

13 июня 2017, 05:26
Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

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Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
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8 июня 2017, 02:08
По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

Российские интернет-магазины смогут в течение ближайших 8 лет освоить доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказывают «Известия», возможность внедрения до 2025 года новой схемы доставки прописана в проекте Стратегии развития электронной торговли в РФ.
Согласно перспективным планам, в России должна 

8 июня 2017, 11:27
Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

В ночь на 26 апреля в самарскую больницу доставили двух молодых мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, одному пуля попала в плечо, другой ранен в живот и в области сердца. Возраст пострадавших - 26 и 27 лет. Медики передали 

26 апреля 2017, 03:53
В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей

В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей

Российские специалисты приступили к созданию дрона для спасения людей. Об этом представителям отечественных СМИ рассказал главный конструктор тяжелого беспилотника Александр Бегак.
По сведениям "РИА Новости", уже завершены первые испытания образца. В качестве разработчиков аппарата называются участники группы НПО «Авиационно-космические технологии» 

10 апреля 2017, 03:26
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, 
3 апреля 2017, 12:21
В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

Полицейские ищут двух киллеров, которые стреляли в члена неверовской ОПГ Владимира Сафронова. Это произошло 24 марта в Тольятти у дома № 41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. Мужчине удалось выжить благодаря своевременному оказанию медпомощи. Сейчас 

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132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

У дверей стриптиз-клуба на улице Дербеневской мужчина начал стрельбу из автомата Калашникова. Сотрудники заведения тут же позвонили в полицию.
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В 

13 марта 2017, 03:26
Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

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1 июня 2016, 02:41
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Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели

Финляндия может отказаться от евро. Соответствующую петицию подписали 53 000 человек. Они выступили за проведение общенародного референдума по этой теме. В ближайшее время – предположительно через несколько недель – вопрос о выходе из еврозоны рассмотрит финский парламент. По словам председателя Йоханны 
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США проведут военные учения в Финляндии в 160 км от российской границы

Соединенные Штаты направят в Финляндию шесть истребителей F-15s для учений на российско-финской границе «для защиты от российской агрессии», передает CNN.
Военное ведомство США планирует провести в Финляндии военные учения, которые запланированы на период с 9 по 22 мая. Как сообщается, 
16 февраля 2016, 09:17
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