США проведут военные учения в Финляндии в 160 км от российской границы Соединенные Штаты направят в Финляндию шесть истребителей F-15s для учений на российско-финской границе «для защиты от российской агрессии», передает CNN.

Военное ведомство США планирует провести в Финляндии военные учения, которые запланированы на период с 9 по 22 мая. Как сообщается, …