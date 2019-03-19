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В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ
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19 марта 2019, 09:09
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Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.
Трудовая деятельность Геннадия …
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10 марта 2019, 09:15
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Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов
Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в …
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6 марта 2019, 08:57
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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Новую Lada Granta начали делать в Казахстане
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24 сентября 2018, 03:36
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24 мая 2018, 08:03
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АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
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5 марта 2018, 09:02
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В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек
В Алма-Атинской области произошло столкновение внедорожника Range Rover с верблюдом. Эта авария унесла жизни пяти человек.
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19 сентября 2017, 10:06
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На прилавках Самарской области может вырасти объём говядины из Казахстана
Торговля между Россией и соседней республикой сегодня, 16 сентября, стала одной из главных тем 12-го межрегионального форума, посвященного сотрудничеству двух стран. В мероприятии, которое проходило в Сочи, приняли участие Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и главы субъектов государств, в том числе …
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16 сентября 2015, 05:44
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Николай Меркушкин принял участие в работе российско-казахстанского форума
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в работе юбилейного 10-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в Екатеринбурге. А также посетил экспозицию губернии на выставке «Промышленная кооперация регионов». Развитие кооперации в сфере промышленности стало главным вопросом форума …
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12 ноября 2013, 01:01
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