В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ … В Самарской области может расшириться число мест, рядом с которыми нельзя проводить митинги. Если сейчас это запрещено в пределах 150 метров от детских садов и школ, то теперь сюда хотят добавить училища, колледжи, техникумы и все остальные образовательные учреждения, где