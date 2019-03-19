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В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ

В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ

В Самарской области может расшириться число мест, рядом с которыми нельзя проводить митинги. Если сейчас это запрещено в пределах 150 метров от детских садов и школ, то теперь сюда хотят добавить училища, колледжи, техникумы и все остальные образовательные учреждения, где 
19 марта 2019, 09:09
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.

Трудовая деятельность Геннадия 
10 марта 2019, 09:15
Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в 
6 марта 2019, 08:57
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
Новую Lada Granta начали делать в Казахстане

Новую Lada Granta начали делать в Казахстане

В Казахстане запустили производство новой модели Lada Granta. Линию открыли в Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто». Машину показали в конце августа на Московском автосалоне. Жители республики уже могут оформить предзаказ новинки. Всего на заводе будут выпускать 4 типа авто: седан, 

24 сентября 2018, 03:36
Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном

Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном
24 мая 2018, 08:03
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

В Алма-Атинской области произошло столкновение внедорожника Range Rover с верблюдом. Эта авария унесла жизни пяти человек.
По данным сотрудников правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автотрассы "Западная Европа — Западный Китай" в ночь на 19 сентября.
Автомобиль, управляемый 43-летней 

19 сентября 2017, 10:06
На прилавках Самарской области может вырасти объём говядины из Казахстана

На прилавках Самарской области может вырасти объём говядины из Казахстана

Торговля между Россией и соседней республикой сегодня, 16 сентября, стала одной из главных тем 12-го межрегионального форума, посвященного сотрудничеству двух стран. В мероприятии, которое проходило в Сочи, приняли участие Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и главы субъектов государств, в том числе 
16 сентября 2015, 05:44
Николай Меркушкин принял участие в работе российско-казахстанского форума

Николай Меркушкин принял участие в работе российско-казахстанского форума

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в работе юбилейного 10-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в Екатеринбурге. А также посетил экспозицию губернии на выставке «Промышленная кооперация регионов». Развитие кооперации в сфере промышленности стало главным вопросом форума 

12 ноября 2013, 01:01
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