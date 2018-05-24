Комплектующие для ВАЗа могут начать производить в Сербии Производство автокомпонентов для КамАЗа и АвтоВАЗа может быть перенесено из Турции в Сербию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Напомним, в ноябре прошлого года у ряда российских компаний, в том числе и у тольяттинского автогиганта, возникли проблемы с поставками комплектующих. …