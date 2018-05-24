|
В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат
Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в …
|
11 апреля 2018, 02:45
|
В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды
|
16 ноября 2017, 09:48
|
Чудотворная икона снова в Самаре
В Самару снова привезли уникальную, единственную в мире двустороннюю мироточивую икону Пресвятой Богородицы "Умиление". Сейчас она находится в храме в честь Казанской иконы Божией Матери, расположенном недалеко от Губернского рынка.
|
7 сентября 2017, 03:23
|
Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками
|
1 сентября 2017, 03:38
|
Шпажистки из Самары завоевали золото на первенстве Европы в Сербии
Самарские шпажистки Алёна Комарова и Ирина Охотникова в составе сборной России завоевали золотые медали юниорского первенства Европы по фехтованию. Соревнования состоялись в Сербии в городе Нови-Сад. Россиянки поочередно одолели соперниц из Хорватии, Австрии и Германии, а в финале победили французских …
|
10 марта 2016, 11:37
|
Комплектующие для ВАЗа могут начать производить в Сербии
|
13 января 2016, 05:36
|
Стивен Сигал стал гражданином Сербии
Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен …
|
11 января 2016, 04:00
|
Кикбоксер из Тольятти завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Сербии
|
5 ноября 2015, 12:02