В самарском метро подозрительных пассажиров будут обследовать с помощью рентгена Ежедневно метро пользуются более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Багаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у …