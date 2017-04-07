Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
Нашли уникальную постройку рабочие во время строительства новой линии метрополитена. Итальянские ученые уже назвали обнаружение артефакта сенсационным открытием. По их словам, 32-метровая постройка является частью древнего акведука Aqua Appia, относящегося к 312 году до н.э..
Двухметровая стена состоит из 5 рядов одинаковых каменных блоков. Все это время акведук находился под слоем грунта, что дало ему возможность хорошо сохраниться. Скорее всего, древний водопровод перестали использовать по назначению в 1 веке нашей эры. В дальнейшем система исполняла функции канализационного коллектора.
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