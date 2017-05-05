Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.
Первые пучки рентгеновских волн, полученные при помощи самого продвинутого и мощного линейного ускорителя частиц, дали старт новой волне европейских исследований в этом направлении. Как поясняют участники проекта, XFEL позволит заглянуть вглубь новых материалов, лекарств, а также поможет разгадать тайны биохимических реакций.
Решение о проектировании мощнейшего лазера было принято рядом европейских государств ровно десять лет назад. Несколько позже к исследованиям подключилась и Российская Федерация. С помощью этой технологии можно наблюдать за движением молекул в режиме реального времени, получать уникальные снимки живых клеток и раскрывать секреты микромира. Ориентировочная стоимость проекта XFEL — порядка 1,2 млрд евро.
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