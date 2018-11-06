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Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1
На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
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26 декабря 2017, 05:08
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Apple призналась в намеренном замедлении скорости работы старых моделей iPhone
Apple признала, что специально уменьшает скорость работы старых моделей iPhone. В концерне отметили, что это делается с целью обеспечения более эффективной работы имеющихся в мобильных устройствах литий-ионных аккумуляторов.
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21 декабря 2017, 10:14
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Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м
На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
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8 декабря 2017, 11:46
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Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете
Появилась информация по поводу того, в каких цветовых гаммах компания Samsung собирается представить Galaxy S9. Как утверждается, бренд из Южной Кореи, следуя появившейся на международном рынке тенденции, придумал нестандартное решение для новинки.
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5 декабря 2017, 10:10