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Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1

Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1

На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
Уже прошла презентация мобильного устройства. Созданием новинки занималась компания Clubit New Media, Ltd. Длина телефона – всего 47 миллиметров.
Как поясняют 

26 декабря 2017, 05:08
Apple призналась в намеренном замедлении скорости работы старых моделей iPhone

Apple призналась в намеренном замедлении скорости работы старых моделей iPhone

Apple признала, что специально уменьшает скорость работы старых моделей iPhone. В концерне отметили, что это делается с целью обеспечения более эффективной работы имеющихся в мобильных устройствах литий-ионных аккумуляторов.
Как следует из заявления компании, уменьшение тактовой частоты процессоров в ряде случаев 

21 декабря 2017, 10:14
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. 

8 декабря 2017, 11:46
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете

Появилась информация по поводу того, в каких цветовых гаммах компания Samsung собирается представить Galaxy S9. Как утверждается, бренд из Южной Кореи, следуя появившейся на международном рынке тенденции, придумал нестандартное решение для новинки.
По информации зарубежных агентств, одной из цветовых гамм 

5 декабря 2017, 10:10
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