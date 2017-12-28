В Китае намерены посредством мессенджера WeChat создать электронные удостоверения личности. Они станут альтернативой простому бумажному паспорту.
Пока эксперимент пройдет в одной провинции. Любой гражданин может прийти в полицию и зарегистрироваться в системе. Электронные удостоверения пригодны для получения госуслуг. При помощи WeChat жители КНР смогут даже зарегистрировать свою фирму.
В самое ближайшее время технологию станут применять также за границами провинции. В перспективе виртуальные ID-карты можно будет предъявлять в гостиницах, железнодорожных кассах и т.д..
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