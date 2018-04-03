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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Похоже, что юные робототехники из Сызрани придумали новый спорт. Называется он робобоулинг.

В новой игре вместо шара используется робот. Его задача состоит в том, чтобы сбить конструкцию из банок, имитирующие кегли, и остановится в точно заданном месте. По условиям 
29 января 2018, 08:48
Отель для туристов на МКС построят российские специалисты

Отель для туристов на МКС построят российские специалисты

Корпорация «Энергия» собирается сконструировать на МКС уникальный туристический модуль. Как отметил руководитель компании Владимир Солнцев, речь идет об объекте повышенной комфортности на 4–6 человек с обособленными каютами, двумя санузлами, увеличенными иллюминаторами и т.д.
По словам экспертов, инвестиции в такой отель 

15 декабря 2017, 02:08
Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
По его словам, когда станция находилась над Южной Америкой, на дальней земной 

5 декабря 2017, 02:00
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.

«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного 

23 ноября 2017, 12:03
Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар

Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар

Самый большой в мире транспортный самолет Stratolaunch вывели из ангара в Калифорнии. Он создан для вывода ракет-носителей на большую высоту, откуда те будут запускаться на орбиту. Крылатая машина имеет 6 двигателей Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 

1 июня 2017, 02:08
В блогах: бумажная техника из Тольятти

В блогах: бумажная техника из Тольятти

Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли 
17 января 2017, 10:01
Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России

Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России

Как утверждает ряд аналитиков, в самое ближайшее время в Российской Федерации все потребители будут вынуждены констатировать повышение цен на всеми любимые гаджеты, электронику и бытовую технику. Как стало известно, ощутимее всего окажется скачок стоимости наиболее потребляемых цифровых товаров. А именно 
21 января 2016, 10:24
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