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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
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22 марта 2018, 04:49
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Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг
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29 января 2018, 08:48
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Отель для туристов на МКС построят российские специалисты
Корпорация «Энергия» собирается сконструировать на МКС уникальный туристический модуль. Как отметил руководитель компании Владимир Солнцев, речь идет об объекте повышенной комфортности на 4–6 человек с обособленными каютами, двумя санузлами, увеличенными иллюминаторами и т.д.
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15 декабря 2017, 02:08
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Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
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5 декабря 2017, 02:00
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Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС
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23 ноября 2017, 12:03
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Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар
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1 июня 2017, 02:08
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В блогах: бумажная техника из Тольятти
Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли …
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17 января 2017, 10:01
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Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России
Как утверждает ряд аналитиков, в самое ближайшее время в Российской Федерации все потребители будут вынуждены констатировать повышение цен на всеми любимые гаджеты, электронику и бытовую технику. Как стало известно, ощутимее всего окажется скачок стоимости наиболее потребляемых цифровых товаров. А именно …
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21 января 2016, 10:24