Пятнадцать изображений возрастом порядка 14 тысяч лет обнаружили археологи в одной из пещер на территории испанского региона Гипускоа. Как рассказывают зарубежные научные издания со ссылкой на руководителя экспедиции Диего Гарате, благодаря стабильной температуре и соответствующему уровню влажности в пещере рисунки сохранились очень хорошо.
В основном доисторические жители рисовали на стенах пещеры лошадей, бизонов и некоторых других представителей фауны. Многие рисунки, по словам экспертов, выполнены «в очень необычной технике». Открытие уже признано уникальным, оно заинтересовало ученых из разных стран мира.
Напомним, в 2016 году наскальные изображения бизонов дали возможность международной группе специалистов из РФ и ряда других стран подтвердить существование целого биологического вида, относительно «реальности» которого долгое время были сомнения. Не исключено, что и это открытие приведет к не менее впечатляющим результатам.
|
Эликсир жизни: Ученые увидели связь между любовью к кофе и долголетием
Любители кофе живут дольше. Так утверждают американские ученые из Университета Южной Калифорнии после масштабного исследования.
|
11 июля 2017, 03:32
|
Поддельная колония: В Польше создают тестовое марсианское поселение
|
10 июля 2017, 05:16
|
Утренняя зарядка: Ученые рассказали о преимуществах секса в ранние часы
Как установила международная группа ученых, самым подходящим временем для секса является утро. Особенно хорошо проявляется его воздействие на организм женщины, утверждают результаты исследований.
|
10 июля 2017, 03:45
|
Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли
|
10 июля 2017, 12:10
|
Археологи в Египте обнаружили скелет русалки
|
7 июля 2017, 03:28
|
«Убийца динозавров»: На Мадагаскаре обнаружили останки древнего крокодиломорфа
На Мадагаскаре палеонтологи обнаружили уникальные останки древнего сородича крокодила. Речь идет о рептилии, которая причислена к подотряду крокодиломорфов.
|
5 июля 2017, 05:13
|
В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад
|
4 июля 2017, 05:21
|
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры
|
28 июня 2017, 02:04
|
Ученые: В Мачу-Пикчу найдены ранее неизвестные наскальные рисунки
Близ древнего города инков Мачу-Пикчу были найдены новые наскальные рисунки, которые заметно отличаются от ранее обнаруженных изображений в этой местности. Об этом рассказал глава Национального археологического парка Фернандо Астете в Перу.
На изображениях видны очертания человека в черной и охристой окраске. …
|
6 июля 2016, 10:55