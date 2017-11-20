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Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

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Как говорил некоторое время назад этот британский ученый, массовой 

8 ноября 2017, 03:32
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Появилось пророчество о гибели 11 стран в результате мощнейшего цунами

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7 ноября 2017, 09:18
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В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

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Ученые обнаружили следы трех древних землетрясений в Горном Алтае

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5 апреля 2017, 02:39
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Ученые: Установлена причина крупных землетрясений в Калифорнии

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Ученые-геофизики утверждают, 

1 ноября 2016, 04:13
Ученые: Добыча сланцевой нефти вызывает землетрясения

Ученые: Добыча сланцевой нефти вызывает землетрясения

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Ученые проанализировали данные 

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Ученые нашли потенциальный ключ к появлению жизни на Марсе

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В процессе исследования горных пород на территории Внешних Гебридских 

19 сентября 2016, 02:18
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