Представители Университета Колорадо прогнозируют, что в будущем году на нашей планете будет наблюдаться резкий всплеск масштабных землетрясений. Как утверждает геофизик Роджер Билхэм, свои выводы исследователи сделали в результате анализа статистики разрушительных стихийных бедствий за более чем столетний период.
В своей работе специалисты уделяли внимание сейсмической активности магнитудой более 7 баллов. Как оказалось, землетрясения случаются гораздо чаще, если снижается скорость вращения Земли вследствие внутренних причин. В 20-м столетии отметили несколько периодов, когда количество землетрясений оказалось гораздо больше среднего. В год тогда регистрировали от 25 до 30 таких явлений, а в другие периоды – лишь до 15.
По прогнозу экспертов, в 2018-м число мощных землетрясений резко увеличится, поскольку между вращением Земли и сейсмической активностью есть однозначная связь. Наша планета 4 года назад оказалась в стадии замедления, и следует ожидать всплеска активности.
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