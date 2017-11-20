Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15% К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка …