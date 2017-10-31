Международный коллектив ученых, представляющих разные сферы исследований, создали концепцию прогноза изменения климата на нашей планете. Как утверждают специалисты, человечество ожидают разрушительные ураганы и повышение температуры воздуха.
В основе нового метода лежит сопоставление схожих циклов других планет Солнечной системы. Анализируя информацию космических агентств, полученную с зондов, эксперты определили схему планетарного взаимодействия. Скажем, так называемое «большое белое пятно» на Сатурне аналогично «красному пятну» на Юпитере и считается признаком периодического супершторма.
Повышение температуры космических гигантов Солнечной системы может спровоцировать похожие процессы и на иных планетах, в частности на Земле. В итоге земляне будут страдать от мощных ураганов и резкого нагревания атмосферы. По ряду прогнозов, к 2050 году средняя температура на Земле возрастет на 20 градусов. Впрочем, у приверженцев подобного развития событий тут же появились многочисленные оппоненты, считающие, что события будут развиваться по более оптимистичному сценарию.
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