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Материалы по теме:

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Рыбак утонул на выходных в Самарской области

Рыбак утонул на выходных в Самарской области

2 мая трагедия произошла в селе Старосемейкино Красноярского района области. Местные жители увидели на поверхности Сокского залива перевернутую лодку. При попытке вытянуть ее на берег сельчане обнаружили под водой тело погибшего мужчины.

Отряд спасателей прибыл на место происшествия в 15:00. К 

3 мая 2018, 11:47
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. 
3 мая 2018, 09:38
Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия 
30 апреля 2018, 05:57
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои 
17 марта 2018, 10:57
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

19 февраля 2018, 08:32
Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
Свои выводы специалисты сделали в процессе экспериментов, когда сравнивали различные качества 

6 декабря 2017, 11:39
Стала известна дата первых в истории похорон в космосе

Стала известна дата первых в истории похорон в космосе

Самое первое в мировой истории погребение в космосе пройдет в ноябре 2017 года. Урну с прахом покойного планируют развеять на высоте свыше 34 тысяч километров над Землей.
Английская фирма Ascension Flights станет организовывать "космические похороны". Кроме того, она планирует фиксировать 

12 октября 2017, 01:52
В Англии придумали «умную зебру»

В Англии придумали «умную зебру»

Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
Пешеходный переход автоматически оказывается зеленого цвета. Длина зебры - 22 метра, однако в зависимости от числа идущих 

11 октября 2017, 03:14
Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и 
19 мая 2017, 07:35
В трех больницах Англии отменили операции из-за компьютерного вируса

В трех больницах Англии отменили операции из-за компьютерного вируса

Операции в трёх английских больницах отменили из-за компьютерного вируса. Значительная часть лечебных заведений была отключена, поскольку возникла необходимость обнаружить и уничтожить вредоносную программу.
Наиболее серьёзные и неотложные операции хирурги собираются осуществлять в штатном режиме. Это, в частности, касается родов и 

2 ноября 2016, 09:46
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