|
Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
|
3 мая 2018, 03:34
|
Рыбак утонул на выходных в Самарской области
|
3 мая 2018, 11:47
|
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области
2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.
Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. …
|
3 мая 2018, 09:38
|
Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия …
|
30 апреля 2018, 05:57
|
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
|
14 апреля 2018, 12:37
|
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
|
17 марта 2018, 10:57
|
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе
|
19 февраля 2018, 08:32
|
Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой
Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
|
6 декабря 2017, 11:39
|
Стала известна дата первых в истории похорон в космосе
|
12 октября 2017, 01:52
|
В Англии придумали «умную зебру»
Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
|
11 октября 2017, 03:14
|
Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани
Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и …
|
19 мая 2017, 07:35
|
В трех больницах Англии отменили операции из-за компьютерного вируса
Операции в трёх английских больницах отменили из-за компьютерного вируса. Значительная часть лечебных заведений была отключена, поскольку возникла необходимость обнаружить и уничтожить вредоносную программу.
|
2 ноября 2016, 09:46