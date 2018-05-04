2 мая трагедия произошла в селе Старосемейкино Красноярского района области. Местные жители увидели на поверхности Сокского залива перевернутую лодку. При попытке вытянуть ее на берег сельчане обнаружили под водой тело погибшего мужчины.

Отряд спасателей прибыл на место происшествия в 15:00. К …