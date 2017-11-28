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Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

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Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде

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В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома

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16 января 2017, 09:41
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