Ученые рассказали о связи между человеческим характером и средней температурой в регионе проживания. В процессе своих исследований специалисты изучили информацию по 16 млн представителей обоих полов. В итоге у них не возникло сомнений в воздействии климатических факторов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на издание Nature Human Behavior.
Как продемонстрировал анализ большого массива данных, человек, появившийся на свет и проведший юные годы в мягкой климатической зоне, больше других адаптирован к социуму. В этой категории оказалось немало экстравертов, у них лучше так называемый показатель эмоциональной стабильности.
С другой стороны, выросшие в более суровом климате характеризуются невысокой эмоциональной стабильностью. Вынужденная зависимость от колебаний температур воздуха способствует ряду привычек, обуславливающих тот или иной тип характера. По словам экспертов, обитатели теплых регионов стараются чаще покидать пределы своих квартир и домов, общаясь с друзьями и знакомыми.
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