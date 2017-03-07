4
49
27
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888  888    888                                   d8888   888      
 888  888    888                                  d8P888   888      
 888  888    888                                 d8P 888   888      
 888  8888888888   .d8888b   .d88b.   888d888   d8P  888   88888b.  
 888  888    888  d88P"     d88P"88b  888P"    d88   888   888 "88b 
 888  888    888  888       888  888  888      8888888888  888  888 
 888  888    888  Y88b.     Y88b 888  888            888   888 d88P 
 888  888    888   "Y8888P   "Y88888  888            888   88888P"  
                                 888                                
                            Y8b d88P                                
                             "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
Сотрудники лаборатории ТГУ, занимающейся космическими разработками, заинтересовались биологически активными 

7 марта 2017, 04:20
Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания

Ученые NASA планируют выращивать на Марсе продукты питания

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о старте проекта по обеспечению автономной жизни первых колонизаторов Марса. Финансирование соответствующей программы составило $15 млн.
Перед освоением Красной планеты специалисты собираются создать технологии для выращивания на ней продуктов питания. Кроме того, первых 

7 марта 2017, 02:24
Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
Оказывается, вероятность угодить в дорожно-транспортное происшествие для 

7 марта 2017, 10:33
Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе

Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе

Загадочные аналоги метеоритов с Марса говорят о том, что их породы не могли появиться без наличия на поверхности Красной планеты воды в жидком виде. Об этом ученые из университета Невады в Лас-Вегасе рассказали на страницах издания Nature Communications.
В составе 

6 марта 2017, 04:30
Ученые установили, как группа крови влияет на потенцию мужчины

Ученые установили, как группа крови влияет на потенцию мужчины

Группа крови может оказывать влияние на сексуальные успехи представителей сильного пола. Об этом рассказали турецкие ученые из Университета Орду.
В исследовании были задействованы 350 мужчин возрастом до 60 лет. Каждый из них имел проблемы с потенцией. Испытуемым нужно было сдать 

6 марта 2017, 03:20
Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Коллектив ученых в результате недавнего исследования эволюции людей за последнее столетие установил, что человек за это время заметно поглупел по сравнению с предшественниками. Об этом информирует издание Factom.
Как утверждают специалисты, за век уровень IQ человека уменьшился на 14 пунктов. 

6 марта 2017, 01:28
Связи между похудением и стрессом не существует – ученые

Связи между похудением и стрессом не существует – ученые

Известное суждение о том, что депрессия и стресс помогают человеку похудеть, не соответствует действительности. Об этом рассказали ученые из штата Иллинойс.
Как установили специалисты, долгое пребывание в стрессовом состоянии может спровоцировать набор лишнего веса, а вовсе не избавиться от него. 

6 марта 2017, 11:30
Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Израильские ученые из университета Хайфы установили, что все диеты в определенной мере оказывают влияние на психику людей. Безоговорочно положительным может оказаться эффект от диеты, только когда она состоит из продуктов, которые нравятся человеку.
Самыми опасными признаны моногамные диеты, так как 

24 января 2017, 09:36
Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что занятия спортом не всегда оказываются полезными для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Серию экспериментов на лабораторных грызунах провели сотрудники Национального института здоровья.
Как оказалось, при повышенной физической активности в середине дня подопытные мыши 

20 января 2017, 01:16
Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Американские ученые определили связь между строгими диетами и склонностью людей к алкоголизму. Она была установлена в результате десятилетних исследований с участием 1300 добровольцев. По словам специалистов, человек, потребляющий менее 900 калорий в день, на 30% быстрее получает алкогольную зависимость.
Ученые 

27 декабря 2016, 12:49
Ученые установили, почему вес возвращается после диеты

Ученые установили, почему вес возвращается после диеты

Ученые открыли, почему большое число людей после завершения диеты опять набирают лишний вес. Исследование с участием 137 человек старше 50 лет провели специалисты из Университета Питтсбурга. Они говорят, что для поддержания формы человек должен контролировать количество потребляемых калорий и больше 

16 ноября 2016, 09:50
Ученые выяснили, почему стресс ведет к набору лишнего веса

Ученые выяснили, почему стресс ведет к набору лишнего веса

Специалисты из Медицинской школы Стенфордского университета определили, как именно стресс влияет на массу тела. Ранее считалось, что он способствует перееданию, однако теперь выяснилось, что из-за постоянного стресса организм человека начинает выделять гормон Adamts1 в больших количествах. Таким образом, стресс вызывает 

13 ноября 2016, 09:38
Ученые рассказали, как похудеть во сне

Ученые рассказали, как похудеть во сне

Ученые из Университета Айовы установили, как можно похудеть во время сна. В ходе исследования микрофлоры кишечника были обнаружены здоровые бактерии, которые способствуют сжиганию калорий.

Автором нового метода считается микробиолог Джон Кирби. Под его руководством было проведено исследование, в процессе которого ученые 

28 сентября 2016, 12:01
Израильские ученые объяснили, почему универсальные диеты не работают

Израильские ученые объяснили, почему универсальные диеты не работают

Специалисты из Израиля, проведя ряд экспериментов и исследований, рассказали, в силу каких именно обстоятельств не работает ряд диет. Всё дело в том, объясняют они, что организм людей по-разному реагирует на различные продукты питания.
Как сообщается, в основном эксперименте было задействовано 
27 января 2016, 11:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна