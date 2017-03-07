Ученые из Корнелльского университета убеждены, что вполне реально сбросить лишнюю массу без диет и изнурительных физических упражнений. Для этого следует приобрести полезные продукты и поместить их в холодильнике на самом видном месте.
В итоге, говорят ученые, человек не только станет стройнее, но и улучшит общее состояние организма. Кроме того, можно использовать тарелки небольшого размера. Их следует максимально наполнять пищей, но впоследствии не подкладывать добавки.
Также психологи рекомендуют не смотреть во время еды телевизор и не перекусывать во время работы за компьютером. При приеме пищи следует заниматься лишь этим процессом, в итоге будет съедено гораздо меньше. А еще при употреблении калорийных коктейлей советуют использовать узкие стаканы. Впрочем, говорят ученые, полный список советов гораздо длиннее.
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