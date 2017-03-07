Ученые из Университета Айовы установили, как можно похудеть во время сна. В ходе исследования микрофлоры кишечника были обнаружены здоровые бактерии, которые способствуют сжиганию калорий.

Автором нового метода считается микробиолог Джон Кирби. Под его руководством было проведено исследование, в процессе которого ученые …