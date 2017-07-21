Американские ученые провели серию исследований с целью выяснить, какие люди являются самыми мстительными. По словам самих участников эксперимента, они были убеждены, что им станет легче после осуществленного возмездия, но на деле выявилось обратное.
Целью мести, рассуждают ученые, являются страдания обидчика. При этом многие напрасно считают, что это помогает нейтрализовать негативные эмоции. Как показало исследование, месть обидчику не приносит ожидаемого облегчения, отмечает Psychologytoday.
Кстати, есть категории людей, более мстительных, чем все остальные. Это, в частности, те, для кого очень важна их репутация. Они склонны к мести, если уверены, что были необоснованно обижены. Кроме того, определенные эмоции, такие как гнев, способствуют повышению вероятности мести. Поэтому невротики тоже в немалой степени склонны к таким проявлениям. Но основными лидерами в «рейтинге» склонных к мести людей являются нарциссы.
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