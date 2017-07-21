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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, 

21 июля 2017, 10:35
Насорили: Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество

Насорили: Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество

Сотрудники Университета Джорджии определили, сколько всего человечество создало пластикового мусора. Согласно их подсчетам, на Земле было произведено с момента появления соответствующих технологий порядка 8 млрд тонн пластика, превратившегося в опасные отходы.
Две трети всего объема произведенного человеком мусора в настоящее 

20 июля 2017, 03:32
Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Международная группа исследователей в ходе экспериментов установила, что мужчины и женщины рассматривают людей по-разному. Такое умозаключение сделали психологи, проанализировав движения глаз представителей обоих полов при оценке того или иного человека.
К исследованиям были привлечены свыше 100 мужчин и женщин. Участникам 

19 июля 2017, 02:21
Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.
В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек 

18 июля 2017, 10:34
Не тот мотив: Психологи рассказали, как избавиться от навязчивой мелодии

Не тот мотив: Психологи рассказали, как избавиться от навязчивой мелодии

Раскрыт простой способ избавиться от назойливой мелодии, услышанной утром. Об этом рассказывают ученые-психологи из Великобритании.
Как известно, если в голове человека будет звучать одна и та же песня, то ее практически невозможно забыть. Чтобы «стереть» ненужный мотив, можно, конечно, прослушать 

30 июня 2017, 02:19
В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи

В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи

Правоохранители проверяют сообщества в социальных сетях, которые тем или иным образом склоняют несовершеннолетних к суициду. В поле зрения полиции оказалось 13 групп. В них входят 12 детей из Самары. Об этом шла речь на заседании контрольного комитета гордумы.
Как пояснил 

11 мая 2017, 02:42
Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
В процессе экспериментов оказалось, что многие пользователи Сети останавливают выбор 

14 апреля 2017, 09:45
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
Американский писатель женился на шаурме назло друзьям

Американский писатель женился на шаурме назло друзьям

Писатель Дэвид Сикорски из США взял в жены буррито (шаурма по-мексикански), купив ее в одном из кафе. Снимки с бракосочетания (фотосессия была названа «Единственная и настоящая любовь») он выложил на свою страничку в «Фейсбуке». На такой поступок мужчину натолкнула нехватка 
16 июля 2015, 01:28
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