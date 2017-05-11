Исследование: древние инопланетяне жили на Земле Искать следы доисторических цивилизаций в Солнечной системе, которые могли погибнуть до появления человечества, имеет смысл только на Луне или Марсе. Так считает планетолог Джейсон Райт из университета Пенсильвании.

Как он говорит, 3,5 млрд лет назад могли поддерживать жизнь Венера, Земля …