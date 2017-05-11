Общеизвестно, что соль наносит организму человека немалый вред. Вместе с тем, ряд ученых отмечает, что данный продукт имеет и полезные свойства.
Недавнее исследование было проведено на лабораторных грызунах. В ходе экспериментов выяснилось, что в тех случаях, когда подопытные употребляли много соли, они расходовали больше калорий. Шел процесс разрушения жира, а параллельно несколько уменьшалась мышечная масса. Это, в свою очередь, высвобождало в организме воду. Поскольку такой процесс требует много энергии, животным приходилось на 25% увеличивать рацион, чтобы сохранить вес.
Отсюда ученые сделали вывод: соль может способствовать избавлению от лишних килограммов. При этом соль требуется организму для выполнения разных функций, в частности для передачи нервных импульсов. Так или иначе, ученые рекомендуют поддерживать уровень натрия в крови.
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