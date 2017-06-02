Ученые предупреждают о приближении к нашей планете кометы Джонсона, которую можно будет рассмотреть в бинокль или телескоп. Об этом информируют специалисты столичного планетария.
Комета Джонсона имеет диаметр ядра 5,4 км. Ее открыли осенью 2015 года. По прогнозам, 4 июня она подойдет к нашей планете на расстояние 121,3 млн км. Проследить ее движение невооруженным глазом не получится, а вот с аппаратурой сделать это жителям Северного полушария будет довольно просто.
Как отмечают астрономы, комета C/2015 V2 будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура. Она будет представлять собой звезду с нечеткими очертаниями зеленого цвета.
Кстати, недавно чешские ученые предупредили о приближении обломков кометы Энке. Проанализировав метеоритный поток, эксперты сделали умозаключение, что многие из космических обломков могут нести опасность для Земли.
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