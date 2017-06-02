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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.
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2 июня 2017, 03:22
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В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

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Как отмечают участники проекта по наблюдению за ледяным шельфом, это 

2 июня 2017, 02:15
Все дело в IQ: Ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы

Все дело в IQ: Ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы

Способность тех или иных людей испытывать состояние счастья находится в прямой зависимости от уровня их интеллекта. Такое умозаключение сделали специалисты Лондонского университетского колледжа в результате продолжительных исследований.
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2 июня 2017, 09:17
Новая кожа: Найдено эффективное и дешевое средство омоложения

Новая кожа: Найдено эффективное и дешевое средство омоложения

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1 июня 2017, 05:14
На связи: Таинственный сигнал из созвездия Льва поймали астрономы

На связи: Таинственный сигнал из созвездия Льва поймали астрономы

Австралийские астрономы зафиксировали сигнал, дошедший до нашей планеты из созвездия Льва. Как следует из расчетов ученых, этот радиоимпульс добирался до земли порядка 6 миллиардов лет.
Природа сигнала пока не остается загадкой. Исследователи верят, что сигнал в скором времени повторится. Они 

24 мая 2017, 09:11
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
Российские ученые: в апреле к Земле максимально приблизится огромная комета

Российские ученые: в апреле к Земле максимально приблизится огромная комета

Огромную яркую комету Туттля-Джакобини-Кресака россияне смогут наблюдать в апреле. Как информируют в Московском планетарии, максимально различимой она окажется 13 числа.
Небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние в 21 231 152 километров. Еще в 2016 году оно было в 

29 марта 2017, 03:26
Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

К Земле направляется таинственная «зеленая» комета. По утверждению ученых из Соединенных Штатов, ее отличием является необычное свечение, вызванное испарением определенных веществ.
Комета 45Р наблюдается в окрестностях Солнца с промежутком в пять лет. Она постепенно меняет свои габариты и скорость перемещения. 

10 февраля 2017, 09:52
Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Ученые из Соединенных Штатов открыли в созвездии Девы загадочную черную дыру, которая поглощает материю в огромных количествах на протяжении более 11 лет. Обычно на подобный процесс уходит немногим более года.
По словам ученого из университета Нью-Гемпшира в Дареме Дачена Лина, 

7 февраля 2017, 12:47
NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

По сведениям специалистов NASA, постоянно анализирующих информацию с космических аппаратов, в начале 2017 года сразу два массивных космических тела подойдут близко к Земле. Ученые собираются исследовать эти небесные объекты.
Первый из них, имеющий астрономическое наименование C/2016 U1, проследует недалеко от 

9 января 2017, 01:55
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса 

27 декабря 2016, 11:43
Российские ученые разрабатывают болидную сеть камер наблюдения

Российские ученые разрабатывают болидную сеть камер наблюдения

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) приступили к разработке так называемой болидной сети камер для наблюдения за внеземными объектами. В перспективе созданная российскими специалистами  система даст возможность фиксировать объекты, приближающиеся к земле.
В частности, ученые будут отслеживать траекторию движения небесных 

7 декабря 2016, 05:32
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