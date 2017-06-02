На связи: Таинственный сигнал из созвездия Льва поймали астрономы Австралийские астрономы зафиксировали сигнал, дошедший до нашей планеты из созвездия Льва. Как следует из расчетов ученых, этот радиоимпульс добирался до земли порядка 6 миллиардов лет.

Природа сигнала пока не остается загадкой. Исследователи верят, что сигнал в скором времени повторится. Они …