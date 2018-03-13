Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был обнаружен в начале этого года на руднике Летсенг в Лесото. Вес алмаза составляет 910 карат. По словам специалистов, он отличается высокой степенью прозрачности и почти не содержит примесей.
«Легенду Лесото» превосходят по величине всего четыре камня: Куллинан» (3106 каратов), обнаруженный еще в 1905 году, «Наш свет» (1109 каратов), «Эксельсиор» (995 каратов) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).
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