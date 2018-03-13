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Материалы по теме:

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 

13 марта 2018, 09:04
Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия 

1 марта 2018, 12:58
Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти

Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти

Полицейские задержали покупательницу одного из тольяттинских торговых центров. Ее поймали при попытке расплатиться за товар фальшивыми деньгами.

Злоумышленница подошла к кассе, и отдала сотруднице торговой точки 5-тысячную купюру. Она усомнилась в подлинности банкноты, и вызвала правоохранителей. Стражи порядка доставили фальшивомонетчицу в 

28 февраля 2018, 11:59
Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

14 февраля прошло заседание правительства Самарской области. Члены регионального кабмина рассмотрели законопроект «О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Сейчас семьи, в которых рождается первенец, могут подать заявление на получение пособий в областное Минсоцдемографии. 

14 февраля 2018, 03:59
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям 

8 февраля 2018, 09:45
На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

В Самарской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог. Речь идет о приведении в порядок трассы «Самара-Бугуруслан» и Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

На ремонт первого объекта планируется направить 353,4 миллиона рублей. Протяженность 

7 февраля 2018, 10:22
В Германии продают

В Германии продают "Запорожец" за 6900 евро

Лет 25 назад никто бы и не подумал, что «ушастый» «Запорожец» ЗАЗ-968 с пробегом может быть выставлен на продажу по цене, за которую можно купить новый автомобиль. Однако это факт. Житель немецкого города Лене выставил на электронный аукцион ЗАЗ 1978 
12 января 2018, 09:10
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