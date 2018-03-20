Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.
Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что в уезде Дулан находятся более двух тысяч захоронений эпохи династии Тан. В 1982 здесь было обнаружено множество находок из серебра и золота. Поэтому эти места и привлекают преступников.
|
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
|
20 марта 2018, 05:54
|
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти
В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.
Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с …
|
20 марта 2018, 02:28
|
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области
|
20 марта 2018, 12:52
|
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
|
20 марта 2018, 11:49
|
В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников
Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может …
|
13 марта 2018, 09:09
|
В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
|
29 января 2018, 10:23
|
В Китае рабочие всего за ночь построили железнодорожную развязку
|
23 января 2018, 01:50
|
В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону
Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Скелет ящера, жившего на Земле 160 миллионов лет назад, был обнаружен во время раскопок в северо-восточном Китае.
По словам ученых, динозавр, которого назвали Чайхуном, был размером с современную ворону. Он питался небольшими млекопитающими и пресмыкающимися.
|
16 января 2018, 12:39
|
В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления
|
15 мая 2017, 09:34
|
В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы
В КНР, на юго-западе провинции Гуйчжоу, 4 человека скончались после попытки разграбления древней гробницы. Как сообщают местные издания, злоумышленники хотели завладеть сокровищами, относящимися к эпохе династии Сун.
|
9 марта 2017, 10:54
|
Древние каменные гробницы могли использоваться в качестве телескопов
Древние гробницы применялись в качестве астрономических инструментов. Такую гипотезу высказали участники Королевского астрономического общества в Ноттингеме. Ученые, в частности, предполагают, что из тёмного входа в гробницу, расположенную на территории современной Португалии, свет звезд для древних людей становился более ярким. Этому …
|
1 июля 2016, 09:20
|
Археологи обнаружили в Перу гробницы с десятками мумий
Ученые при раскопках обнаружили несколько десятков гробниц. На сегодняшний день 7 из них открыты, из них извлечена 171 мумия. Специалисты назвали место захоронения Тенахаха.
Мумии принадлежат людям разных возрастов, сообщают ученые. Они плохо сохранились из-за воздействия воды и грызунов. Захоронения …
|
13 апреля 2015, 08:21