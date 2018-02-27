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Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме
Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых …
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15 февраля 2018, 12:28
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23
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Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями
Седаны Lada Vesta получили более продвинутое оборудование. Автомобили комплектаций Comfort, Luxe и Exclusive с 1,8 литровым мотором оснастили задними дисковыми тормозами. Кроме того, в машинах для удобства пассажиров на задних сиденьях установили 12-вольтовые розетки. Также там появились мультифункциональный руль, подогрев …
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25 января 2018, 12:24
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В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель
Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.
Новый двигатель практически …
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23 января 2018, 11:47
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ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре
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26 декабря 2017, 09:47
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году
Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
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9 ноября 2017, 10:04
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Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси
Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
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12 октября 2017, 09:12