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Материалы по теме:

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов  энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых 

15 февраля 2018, 12:28
В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

Китайские техники работают над созданием сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Ожидается, что он будет введен в строй к 2020 году, и сможет разгоняться до 600 километров в час.

К концу текущего года должно завершиться сооружение основной секции состава. На 
29 января 2018, 10:23
Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями

Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями

Седаны Lada Vesta получили более продвинутое оборудование. Автомобили комплектаций Comfort, Luxe и Exclusive с 1,8 литровым мотором оснастили задними дисковыми тормозами. Кроме того, в машинах для удобства пассажиров на задних сиденьях установили 12-вольтовые розетки. Также там появились мультифункциональный руль, подогрев 
25 января 2018, 12:24
В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

В Новосибирске создали алюминиевый авиадвигатель

Новосибирский государственный технический университет представил разработку, которая не имеет аналогов в мире. Специалисты учебного заведения создали авиадвигатель, который полностью состоит из алюминия. Из «крылатого металла» состоят даже те детали, которые подвергаются наибольшим нагрузкам:  коленчатый вал, гильзы и маховик.

Новый двигатель практически 

23 января 2018, 11:47
ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о вероятных картельных соглашениях агрегаторов такси по увеличению цены поездок в предновогодний период. Как отметили эксперты службы, от россиян в последнее время стали гораздо чаще приходить жалобы на увеличение стоимости в 2, а то 

26 декабря 2017, 09:47
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
Транспортные средства, способные перевозить 4 пассажиров, будут иметь функцию вертикального взлета и такой же посадки. 

9 ноября 2017, 10:04
Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
Поправки авторы планируемого новшества хотят внести в новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

12 октября 2017, 09:12
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