В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке Китайские техники работают над созданием сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Ожидается, что он будет введен в строй к 2020 году, и сможет разгоняться до 600 километров в час.



К концу текущего года должно завершиться сооружение основной секции состава. На …