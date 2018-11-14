Во Внуково в нижнем белье пассажира нашли бриллиант Полицейские в аэропорту Внуково задержали 35-летнего мужчину, который перевозил на себе бриллиант за 1,8 млн рублей. Камень нашли во время проверки пассажиров рейса Тель-Авив – Москва. Он находился в потайном кармане в трусах задержанного. После экспертизы выяснилось, что найденный граненый …