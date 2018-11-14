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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.

Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но 
12 сентября 2018, 02:04
Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 

20 августа 2018, 01:40
В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

Аукционный дом Christie's выставит на торги картину Казимира Малевича «Пейзаж». Работа оценивается в 7-10 миллионов фунтов стерлингов. Торги должны пройти 20 июня.

Картина выполнена гуашью на листе бумаги формата 106Х106 сантиметров. Она была представлена публике в 1911 году. «Пейзаж» относится к 

19 июня 2018, 05:12
Бриллиант «Голубая луна» продали на Sotheby’s за рекордные $48 млн

Бриллиант «Голубая луна» продали на Sotheby’s за рекордные $48 млн

Новость, поступившая из Женевы. На всемирно известном аукционе Sotheby’s с молотка ушло кольцо с редчайшим в мире бриллиантом «Голубая луна». Вес драгоценности – более двенадцати карат. Уникальное украшение было продано за 48 миллионов долларов. Имя покупателя остается в тайне. Новый 
12 ноября 2015, 12:12
Во Внуково в нижнем белье пассажира нашли бриллиант

Во Внуково в нижнем белье пассажира нашли бриллиант

Полицейские в аэропорту Внуково задержали 35-летнего мужчину, который перевозил на себе бриллиант за 1,8 млн рублей. Камень нашли во время проверки пассажиров рейса Тель-Авив – Москва. Он находился в потайном кармане в трусах задержанного. После экспертизы выяснилось, что найденный граненый 

23 октября 2014, 02:16
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