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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов
В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.
Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но …
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12 сентября 2018, 02:04
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Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе
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20 августа 2018, 01:40
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В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»
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19 июня 2018, 05:12
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Бриллиант «Голубая луна» продали на Sotheby’s за рекордные $48 млн
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12 ноября 2015, 12:12
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Во Внуково в нижнем белье пассажира нашли бриллиант
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23 октября 2014, 02:16