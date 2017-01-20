Представители французской компании Renault заключили соглашение с российскими дилерами о начале поставок второго поколения кроссовера Koleos на рынок РФ. Обновленная версия премиального внедорожника появится в продаже в марте 2017 года.

Как сообщили представители компании Renault, автомобиль Koleos будет поставляться в Россию из …