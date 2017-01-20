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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей

С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей

С начала 2017 года на российском автомобильном рынке поднялась стоимость девяти из десяти наиболее популярных автомобилей. Цена на десятую модель выросла еще в декабре, информируют специалисты.
Все марки, на которые наблюдался повышенный спрос, обновили ценники. Прошлогодний лидер по реализации Hyundai 

20 января 2017, 05:25
Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Немецкая корпорация Volkswagen сообщила о начале реализации обновленной версии Golf на европейском рынке. Автолюбителям рассказали о трех новых вариациях автомобиля – две модели GTD и гибридная GTE.
Гибридная GTE получила 1,4-литровый бензомотор мощностью 150 л.с.. Также автомобиль имеет 75-киловатный электрический 

20 января 2017, 10:39
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
Компания Tesla откроет представительство в РФ

Компания Tesla откроет представительство в РФ

К концу 2017 года корпорация Tesla может создать свое представительство в России. После этого в Москве может появиться первый в нашей стране официальный дилерский центр всемирно известного бренда.
Основатель и руководитель компании Moscow Tesla Club Алексей Еремчук проинформировал журналистов, что 

30 декабря 2016, 10:27
В 2017 году в России появится новое поколение Renault Koleos

В 2017 году в России появится новое поколение Renault Koleos

Представители французской компании Renault заключили соглашение с российскими дилерами о начале поставок второго поколения кроссовера Koleos на рынок РФ. Обновленная версия премиального внедорожника появится в продаже в марте 2017 года.

Как сообщили представители компании Renault, автомобиль Koleos будет поставляться в Россию из 

17 декабря 2016, 07:11
Renault Koleos появится в России в 2017 году‍

Renault Koleos появится в России в 2017 году‍

Представители компании «Renault Россия» официально подтвердили появление второго поколения Koleos на авторынке РФ в марте 2017 года. Напомним, новая модель премиального кроссовера была презентована в апреле на автосалоне в Пекине. 
Производство Koleos для российского рынка стартовало в Южной Корее. Автомобиль получит 

9 декабря 2016, 09:25
Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

На днях стало известно, когда появится на мировом авторынке обновленный кроссовер Renault Duster. На встрече с журналистами представители компании Renault анонсировали технические характеристики и рассекретили дизайн Duster нового поколения. Начало продаж новинки запланировано на 2017 год.
Сообщается, что французский кроссовер 

23 октября 2016, 07:57
Renault совместно с Nissan выпустит спортивные версии Captur и Kadjar

Renault совместно с Nissan выпустит спортивные версии Captur и Kadjar

Компания Renault собирается запустить серийное производство спортивных кроссоверов Captur и Kadjar совместно с концерном Nissan. Дата появления автоновинок пока держится в секрете.
О планах Renault рассказал исполнительный директор по разработкам этой компании Бруно Анселен. По словам специалиста, итогом сотрудничества с 

17 октября 2016, 12:14
Renault начала продажи электромобилей в России

Renault начала продажи электромобилей в России

Французская компания Renault Group начала реализацию электрокаров в России. Компактная модель Twizy и минивэн Kangoo Z.E уже доступны для заказа в дилерских центрах. Стоимость Renault Twizy начинается с 799 тыс.руб.

Электрокар Twizy является малогабаритной моделью с силовой установкой в 11 л.с. Размеры авто 

19 сентября 2016, 10:08
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