По информации специализированного издания Carscoops, французская корпорация Renault собирается представить новый модельный ряд автомобилей LCV. Презентация пройдет на ближайшем автомобильном салоне в Брюсселе, которое начнет свою работу на днях.
Автолюбителям продемонстрируют такие модели как Master ZE, Kangoo ZE, а также Zoe и Twizy. Автоновинка Kangoo с электрическим двигателем способна преодолеть расстояние до 270 километров без подзарядки. Это на 100 километров превышает показатели предшествующей модели.
Грузовик Master ZE имеет аккумуляторную батарею мощностью 33 кВт/ч. Транспортное средство отличается большой грузоподъемностью, а запас хода теперь достигает 200 километров.
Кроме того, электромоторами оснащены модели Zoe и Twizy. Все автоновинки будут в продаже в начале 2018 года.
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