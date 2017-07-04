Группа ученых заявила о намерении задействовать роботов при сооружении трехэтажного гостевого дома в Швейцарии. О своем проекте заявили представители центра Empa и специалисты университета ETH Zurich.
Робо-рука, поясняют авторы технологии, перемещается с помощью гусеничного движителя. По словам исследователей, этот метод можно считать уникальным, он подразумевает использование цифровых процессов.
В данный момент робот занимается установкой металлической сетки, которая станет служить арматурой для железобетонной конструкции. Благодаря ее плотной структуре залитый бетон останется внутри, и не будет растекаться.
Далее механическая рука аппарата изготовит несущую стену и положит «умную» плитку, которую заблаговременно сделали на песочном 3D-принтере. Не имеющая аналогов работа закончится в 2018 году, рассказывают зарубежные издания. Этот опыт инженеры будут использовать для своих перспективных проектов.
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