Ученые вывели математическую формулу идеальной женской фигуры. О самых современных исследованиях рассказывают зарубежные издания.

Как полагают многие люди, идеальной фигуры нет - все зависит только от предпочтений того или иного человека. Однако, у ученых к этому свое отношение, они говорят, …