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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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На 3 просеке появится учебный центр для одаренных детей

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Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

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В США курьеров заменят собаки-роботы

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14 апреля 2017, 09:52
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