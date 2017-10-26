Специалисты из Иерусалима создали технологию 3D-печати еды, которая может производить продукты питания из наноцеллюлозы. По прогнозам, такие 3D-принтеры поступят на рынок в ближайшие пять лет.
Как поясняют ученые, пока технология позволяет печатать тесто, но в перспективе принтеры смогут выдавать различные блюда. Наноцеллюлоза — это натуральное волокно, которое легко разрушают ферменты в теле человека. При этом это волокно не содержит калорий. Чтобы сделать пищу из подобного соединения питательной, специалисты хотят добавлять к наноцеллюлозе белки, жиры и углеводы, а также антиоксиданты и витамины.
Картриджи с такими «чернилами» станут обрабатываться инфракрасным лазером, который будет нагревать и придавать форму продуктам. При этом в зависимости от температуры еде можно придать вид жареной или печеной пищи. Израильские эксперты убеждены: в ближайшее время они представят искусственные продукты, которые во многом будут соответствовать традиционным блюдам. Такая еда может быть востребована, например, диабетиками, спортсменами, а также вегетарианцами.
В настоящее время авторы изобретения анализируют возможность коммерциализации процесса 3D-печати. В ближайшей перспективе они планируют установить такие устройства в несколько ресторанов, а через 5 лет выпустить 3D-принтеры для широкого потребителя.
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