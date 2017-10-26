Все началось с того, что в феврале этого года французский футбольный клуб “ПСЖ” выиграл матч у “Барселоны” в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На радостях мэр города на юге Франции Шарль Дайо заявил, что если в ответном матче французы проиграют испанцам и …