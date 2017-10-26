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26 октября 2017, 02:14
Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку

Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку

В процессе недавнего исследования было установлено, какое влияние оказывает характер человека на его походку. Ученые из Соединенных Штатов поделились результатами своих наблюдений в издании Social Psychological and Personality Science.
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25 октября 2017, 05:04
Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

Авторы недавнего исследования утверждают, что глаза, губы и уши оказывают большее влияние на сексуальную самооценку представительниц прекрасного пола, нежели их фигура. Об этом рассказывает издание Sexologies, передает РИА «Новости».
Опросом занимались бельгийские специалисты из Лувенского католического университета. Они установили, как 

25 октября 2017, 10:13
В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев

В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев

Ученые нашли в КНР окаменелый ствол одного из первых деревьев на нашей планете. Оно выросло порядка 375 миллионов лет назад, утверждается в статье, опубликованной в издании PNAS.
Британские специалисты впервые в истории получили возможность изучить его строение, ведь прежде исследователи 

24 октября 2017, 03:24
Кругом еда: В Италии появится самый большой в мире парк развлечений для гурманов

Кругом еда: В Италии появится самый большой в мире парк развлечений для гурманов

Fico, или Fabbrica Italiana Contadina, что переводится как «итальянская крестьянская фабрика», по предварительным оценкам, окажется самым большим на планете тематическим парком, посвященным еде. Он начнет свою работу меньше, чем через месяц.
Открытие запланировано на 15 ноября. Парк построен  близ Болоньи. 

20 октября 2017, 05:15
Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Велосипедный мост, который был введен в строй на днях в Голландии, напечатали на 3D-принтере. Как информируют зарубежные агентства со ссылкой на представителей компании BAM Infra Маринус Шиммель, первый на планете мост, построенный на основе трехмерных технологий, начал эксплуатироваться в городе 

18 октября 2017, 10:25
С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак

С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак

Исследователи из Великобритании определили, какое блюдо лучше всего есть на завтрак, чтобы иметь нужный заряд бодрости на целый день и при этом не нанести вред здоровью. По словам авторов недавнего исследования, утром полезнее всего потреблять яичницу.
В отличие от классического 

3 октября 2017, 10:12
В Китае можно оплатить еду из KFC улыбкой

В Китае можно оплатить еду из KFC улыбкой

В КНР появились автоматы, через которые можно оплачивать заказ в кафе улыбкой. Сообщение поступило из города Ханчжоу, где в одном из заведений KFC разместили торговые автоматы с новой технологией от известной корпорации Alibaba.
Суть новинки под названием smile-to-pay состоит в 

4 сентября 2017, 03:24
Мэр французского города публично съел крысу из-за проигрыша в споре

Мэр французского города публично съел крысу из-за проигрыша в споре

Все началось с того, что в феврале этого года французский футбольный клуб “ПСЖ” выиграл матч у “Барселоны” в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На радостях мэр города на юге Франции Шарль Дайо заявил, что если в ответном матче французы проиграют испанцам и 

26 июля 2017, 03:14
Самый большой в России 3D-принтер презентовали в Москве

Самый большой в России 3D-принтер презентовали в Москве

В российской столице прошла презентация особого 3D-принтера, печатающего пластиком. Новинка была разработана школьниками в Центре технологической поддержки образования Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
Такие центры в Москве стали появляться 4 года назад. Каждый год технические кружки посещают по 30 тысяч 

10 марта 2017, 09:57
Учёные Самарского университета им. С.П. Королёва напечатали на 3D-принтере шейный позвонок из титана

Учёные Самарского университета им. С.П. Королёва напечатали на 3D-принтере шейный позвонок из титана

Разработка поможет тысячам больных вернуться к полноценной жизни. Ежегодно в России проводится порядка 500 операций по замене поврежденных шейных позвонков имплантами. Проблема в том, что сегодня в стране практически отсутствует производство собственных высококачественных искусственных суставов. Как правило, они закупаются за 

29 ноября 2016, 05:05
Томские ученые создали промышленный 3D-принтер для керамики

Томские ученые создали промышленный 3D-принтер для керамики

Ученые из Томского госуниверситета (ТГУ) создали опытно-промышленный образец первого в РФ 3D-принтера "RoCust X600" для печати монолитной керамики. Об этом информирует пресс-служба вуза.
По словам специалистов, они получили возможность производить элементы из керамики дешевле и быстрее, чем при использовании способа 

18 октября 2016, 10:22
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