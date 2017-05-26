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В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

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Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
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В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

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Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

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Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

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Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

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В Самаре стартовал проект

В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"

Почти 4 сотни школьников на поезде посетят Пензу, чтобы познакомиться с лермонтовскими местами. Тур рассчитан на все выходные. В планах организаторов познакомить с самыми интересными городами Поволжья более 2 тысяч самарских детей. 390 самарских школьников готовятся отправиться в свой первый 

20 февраля 2017, 12:24
Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, съемки этого экстремального видео были 

10 февраля 2017, 10:46
Ученые: Япония и Северная Америка скоро станут частью России

Ученые: Япония и Северная Америка скоро станут частью России

Северная Америка и острова современной Японии в перспективе могут образовать единый континент с Евразией. Так утверждают ученые Института земной коры в Иркутске. Впрочем, произойдет это не ранее, чем через 30 миллионов лет.
Специалисты рассчитали модель движения континентов и установили, что 

27 декабря 2016, 09:44
Ученые: У людей появляются новые группы крови

Ученые: У людей появляются новые группы крови

Японские ученые рассказали о появлении людей с необычными группами крови. Специалисты еще не смогли определить причины возникновения мутаций, которые спровоцировали их образование. По прогнозам, в будущем число групп крови может достигнуть 15-ти.
Новые группы ученые обозначили не цифрами, как уже 

6 декабря 2016, 01:58
Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу

Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу

В японском городе Мисава служащий базы ВВС США напал с ножом на женщину. Мужчина задержан. Его жертва доставлена в больницу, сообщили японские журналисты.  

База Мисава находится на севере острова Хонсю. По предварительной информации, сотрудник военной базы нанес женщине несколько ранений. 

29 ноября 2016, 05:17
Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

В пятницу, 18 ноября, около 9 часов утра на железной дороге в Самарской области произошла авария  с участием поезда и бензовоза. Они столкнулись на регулируемом переезде на территории Безенчукского района. На движение пассажирских составов происшествие не повлияло, так как на 
18 ноября 2016, 03:46
22-летний житель Самарской области убил знакомого и поджег его квартиру

22-летний житель Самарской области убил знакомого и поджег его квартиру

Полиция расследует убийство в селе Кинель-Черкассы. По версии следствия, 22-летний мужчина зарезал своего знакомого и совершил поджог его квартиры из ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Труп жертвы нашли в сгоревшей квартире дома на улице Заволжской. Эксперты 

21 сентября 2016, 03:50
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