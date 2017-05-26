Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
Всполошившиеся пассажиры вагона сумели оперативно справиться с пламенем, пострадавших не было. А самого поджигателя на первой же станции задержали правоохранители.
На допросе мужчина дал своему поступку невнятное объяснение, заявив, что сделал это, поскольку "состав приближался к станции Окаяма". От дальнейших комментариев он отказался. Из-за происшествия всех пассажиров пересадили на другой поезд.
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