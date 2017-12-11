Пламя уничтожило самую большую буддистскую пагоду на юге КНР. Постройка имела 16 этажей. Она была известна как наиболее высокое деревянное сооружение в Азии.
Инцидент случился в минувшие выходные. Полностью справиться с огнем представители специальных служб смогли только через 4 часа. На тот момент пламя уже практически уничтожило архитектурный шедевр.
Как рассказывают специалисты, постройка являлась частью храмового комплекса, возведенного в период правления династии Мин, расцвет которой пришелся на XIV–XVII столетия.
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