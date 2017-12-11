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Материалы по теме:

В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

В одних пижамах и без денег: В Сызрани семья выбежала на мороз из горящего дома

Вчера 8 декабря, утром в Сызрани на улице Заборовской загорелся частный дом. Тревожный сигнал поступил в оперативные службы в 4:20. На тушение выезжали 5 пожарных машин и более 20 человек личного состава. Пламя охватило участок площадью около 80 квадратных метров. 
9 декабря 2017, 02:43
Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
22-летний поклонник розыгрышей залил раствор в микроволновку, засунул в нее голову и принялся ждать, когда состав затвердеет. Чтобы восполнять недостаток кислорода во время опасного эксперимента, 

8 декабря 2017, 03:11
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на 
3 декабря 2017, 03:34
В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской

В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской

В ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, в городе Отрадный на улице Самарской случился крупный пожар. Горел частный жилой. Пламя охватило территорию площадью 90 квадратных метров.

На тушение выезжало пожарное подразделение в составе 10 человек 
2 декабря 2017, 03:54
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалой девочке в Тольятти потребовалась скорая помощь – ребенок случайно выпил канцелярский клей.  Дело в том, что старшая сестра малышки делала аппликации, и не заметила, как младшая забрала клей со стола, сообщили врачи.
В квартиру к потерпевшей в срочном порядке 

28 ноября 2017, 05:44
В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

Небольшое деревянное плавсредство с восемью трупами нашли дрейфующим возле берега в регионе Акита. Об этом информирует РИА «Новости».
Судя по всему, люди погибли несколько недель назад. Сейчас представители правоохранительных органов стараются установить детали этого беспрецедентного происшествия.
Как отмечается, к японским 

27 ноября 2017, 12:03
В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
Хищник выбил часть решетки и побежал. Неудивительно, что поднялась паника, 

27 ноября 2017, 09:31
В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию

В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию

Представители китайского оборонного ведомства заявили, что БМП VN18 является самой быстрой боевой амфибией в мире. Об этом рассказывают мировые агентства со ссылкой на CGTN.
По словам представителей концерна Norinco из КНР, их конструкция может передвигаться с наибольшей скоростью 65 км/ч 

22 ноября 2017, 09:31
Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
Ориентировочная длина этого гигантского инженерного сооружения -  1 000 километров. Как утверждается, беспрецедентный проект «превратит засушливый 

1 ноября 2017, 02:29
В блогах: о недостроенной башне «Самара-сити»

В блогах: о недостроенной башне «Самара-сити»

22-этажное здание, отделанное стеклом, уже три года стоит без каких-либо изменений. 
18 октября 2016, 11:13
В США на смотровой площадке высотой 100 метров 50 человек застряли на 4 часа

В США на смотровой площадке высотой 100 метров 50 человек застряли на 4 часа

Сегодня, 30 июня, в парке SeaWorld в Сан-Диего на смотровой площадке застряли посетители, сообщает телеканал CNN. Высота объекта – 97 метров.
Причиной инцидента стало отсутствие электричества, из-за чего 4 часа не работал лифт.
Посетителям ничто не угрожало, они были обеспечены 

30 июня 2014, 04:10
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