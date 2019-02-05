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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения
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4 февраля 2019, 04:11
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами
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9 ноября 2018, 03:52
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«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе
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28 октября 2018, 02:59
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Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии
В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. …
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27 сентября 2018, 10:28
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Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой
18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.
Организаторы фестиваля разработали обширную программу. …
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13 августа 2018, 03:38
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Памятник советским солдатам осквернили в Австрии
В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.
Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о …
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5 июля 2018, 10:26
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти
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4 мая 2018, 09:25
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Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
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23 апреля 2018, 09:16
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36 туристов попали в ДТП в Австрии
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28 марта 2018, 11:10
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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике
Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.
Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. …
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29 января 2018, 08:40
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Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои
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2 мая 2017, 03:52
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Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне
Уникальная операция поисково-спасательной службы Самарской области продолжалась несколько часов.
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8 ноября 2016, 06:14
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