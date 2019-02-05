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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57

"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram откровенным контентом с собой в главной роли. На днях девушка решила вместо фото опубликовать небольшое видео. В ролике 
9 ноября 2018, 03:52
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. 
27 сентября 2018, 10:28
Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой

Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой

18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.

Организаторы фестиваля разработали обширную программу. 

13 августа 2018, 03:38
Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.

Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о 
5 июля 2018, 10:26
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
4 мая 2018, 09:25
Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.

Ориентировочно, строительство должно 
23 апреля 2018, 09:16
36 туристов попали в ДТП в Австрии

36 туристов попали в ДТП в Австрии

Группа южнокорейских туристов попала в ДТП на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии. Все случилось 28 марта в первой половине дня. Транспортное средство занесло на заснеженной дороге и оно врезалось  в каменную стену на въезде в один из отелей. В результате аварии травмы получили 36 
28 марта 2018, 11:10
150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.

Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. 
29 января 2018, 08:40
Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

9 мая в Самарской области пройдут авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2 мая 2017, 03:52
Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Уникальная операция поисково-спасательной службы Самарской области продолжалась несколько часов.
"Як-52" в составе пары участвовал в авиашоу Парада Памяти, а после выполнения полета над площадью Куйбышева экипаж сообщил о неполадках двигателя. До запасного аэродрома Кряж дотянуть не удалось, летчики приняли решение 

8 ноября 2016, 06:14
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