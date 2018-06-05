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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины

В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины

В центре столицы Исландии, города Рейкьявика появился весьма необычный банкомат. Он позволяет обменивать наличные на биткоины. Пока это единственный в своем роде аппарат на всю страну, а также один из первых в Европе.

Банкомат установлен на территории отеля "Хлеммур 
28 февраля 2018, 07:28
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, 
21 февраля 2018, 04:27
Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

К самарскому актеру театра драмы Иршату Байбикову, занимающемуся фотопародиями на различных звезд шоу-бизнеса, пришла, пожалуй, всероссийская слава. А все благодаря тому, что его забавный снимок репостнул в свой профиль Instagram певец Сергей Лазарев.
Сергей по достоинству оценил пародию на самого 
12 ноября 2017, 03:00
В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запущена услуга по доставке товаров посредством дронов. Этот способ транспортировки продуктов питания и различных вещей используется впервые в мире.
В настоящее время единственный населенный пункт на нашей планете, куда товары поступают при помощи беспилотников – это столица Исландии 

24 августа 2017, 02:37
В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

20-летний водитель изначально был за рулем другого угнанного авто. Он остановился по требованию полицейских и вышел с поднятыми руками, но надеть на него наручники у стражей порядка не получилось.
21 августа 2017, 09:21
Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее

Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее

В ходе недавнего исследования психологи из США установили, что зависимость от соцсети Instagram делает людей счастливее. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Ученые из Университета Южной Калифорнии провели масштабное исследование, к которому привлекли около двух тысяч людей. В результате 

13 июня 2016, 03:49
В США придумали программу поиска троллей в Instagram

В США придумали программу поиска троллей в Instagram

Специалисты Колорадского университета создали алгоритм для поиска троллей в соцсети «Инстаграм». Про программу можно прочитать здесь.

С помощью данного алгоритма ученые с 60-процентной точностью могли предсказать случаи троллинга.  Были изучены почти 2220 записей в «Инстаграме», которые в свою 
31 августа 2015, 06:12
На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил 
10 августа 2015, 12:23
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