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В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины
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28 февраля 2018, 07:28
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева
К самарскому актеру театра драмы Иршату Байбикову, занимающемуся фотопародиями на различных звезд шоу-бизнеса, пришла, пожалуй, всероссийская слава. А все благодаря тому, что его забавный снимок репостнул в свой профиль Instagram певец Сергей Лазарев.
Сергей по достоинству оценил пародию на самого …
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12 ноября 2017, 03:00
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В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов
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24 августа 2017, 02:37
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В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта
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21 августа 2017, 09:21
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Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее
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13 июня 2016, 03:49
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В США придумали программу поиска троллей в Instagram
Специалисты Колорадского университета создали алгоритм для поиска троллей в соцсети «Инстаграм». Про программу можно прочитать здесь.
С помощью данного алгоритма ученые с 60-процентной точностью могли предсказать случаи троллинга. Были изучены почти 2220 записей в «Инстаграме», которые в свою …
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31 августа 2015, 06:12
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На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил …
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10 августа 2015, 12:23