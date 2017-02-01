Представители корпорации Samsung заявили, что представят новинку модельного ряда Galaxy Tab в конце этого месяца. Релиз пройдет в рамках Mobile World Congress.
Эксперты говорят, что планшет Galaxy Tab S3 будет предложен в двух вариантах. Один станет поддерживать SIM-карту. Второй будет заходить в интернет только через Wi-Fi. Планшет будет работать на базе платформы Android 7.0 Nougat и располагать памятью в 4 гига. У гаджета будет дисплей Super AMOLED в 9,6 дюйма и 12 мегапиксельная тыльная камера. Толщина корпуса - 5,6 мм.
Уже появилась информация, что гаджет представят 26 февраля в испанской столице на площадках масштабной выставки технологических достижений. Стоимость планшета начинается с отметки $600.
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