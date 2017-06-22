Как информируют в южнокорейской корпорации Samsung, завтра, 23 июня состоится презентация нового смартфона-раскладушки. Уже названа цена устройства - $260.
По мнению специалистов, новинка в первую очередь привлечет поклонников традиционного дизайна. Ее представят в красном и черном цвете.
Устройство от Samsung получило наименование Galaxy Folder 2. Своим экстерьером смартфон-раскладушка напоминает некоторые прежние популярные модели телефонов.
Работать Galaxy Folder 2 станет на базе ОС Android 6.0. В числе прочих особенностей отмечают камеры на 5 и 8 мегапикселей.
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