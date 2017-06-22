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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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В Россию 27 июня возвращается Motorola

В Россию 27 июня возвращается Motorola

Получивший в свое время большую популярность мобильный бренд Motorola уже на следующей неделе вернется в РФ. Инсайдеры корпорации Lenovo, которая в настоящее время владеет брендом, говорят о дате 27 июня.
По словам экспертов, Motorola уже превратилась в бренд Lenovo Moto, 

21 июня 2017, 12:15
И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения

И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения

Результаты недавних опытов специалистов из Швеции были удивительными даже для самих исследователей. В процессе использования так называемого «ионного насоса» на лабораторных грызунах, этот своеобразный гаджет не только был незаметным для организма, но и полностью блокировал болевую чувствительность в различных областях 

20 июня 2017, 05:13
В Томске ученые создадут технологию беспроводной зарядки телефонов

В Томске ученые создадут технологию беспроводной зарядки телефонов

Интернациональный коллектив специалистов создает в Томском политехническом университете технологию беспроводной передачи энергии на большие расстояния по сетям мобильной связи пятого поколения (5G). Новшество, в частности, даст возможность дистанционно заряжать мобильные устройства.
По словам участников проекта, основной задачей является эффективная передача 

14 июня 2017, 03:40
Названа стоимость нового iPhone 8 в России

Названа стоимость нового iPhone 8 в России

Эксперты назвали ориентировочную стоимость нового смартфона от Apple. Согласно инсайдерской информации, примерная цена устройства на рынке России составит от 80 до 90 тыс. рублей.
В Соединенных штатах iPhone 8 будет предлагаться за $1 тыс. По сведениям российских агентств, в нашей 

13 июня 2017, 09:06
Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запустили в массовое производство

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запустили в массовое производство

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запущены в массовое производство. Об этом в своем Twitter рассказал известный инсайдер Бенджамин Гескин.
Согласно последним сведениям, размеры iPhone 8 составляют 143,4 x 70,77 x 7,51 мм. Как следует из опубликованной специалистом информации, 

9 июня 2017, 10:36
Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.
Как говорят результаты недавних экспериментов ученых из Университета штата Айова, во время вождения разговор по 

6 июня 2017, 03:18
Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Эксперты "Лаборатории Касперского" предупредили о значительном росте числа вредоносного программного обеспечения для мобильных гаджетов. По словам специалиста компании Андрея Ярных, в ближайшее время устройства на платформах Android и Windows Mobile может накрыть настоящая эпидемия вирусов.
Если к классическим эпидемиям заражения 

25 мая 2017, 09:32
Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Южнокорейская компания Samsung собирается вынести на суд пользователей очередную уникальную разработку. Речь идет о самом первом в мире растягивающемся дисплее.
Официальная презентация изобретения пройдет на международной технологической конференции SID 2017 с 23 по 25 мая. Основное отличие дисплея состоит в 

23 мая 2017, 09:07
Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 7 Plus, а также Samsung Galaxy S7 edge снижается на отечественном рынке. По сравнению с ценами в начале продаж, устройства сейчас стоят заметно меньше, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на недавнее исследование.
Напомним, на старте продаж 

17 апреля 2017, 05:12
Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Как сообщают «Ведомости», специалисты отмечают рост продаж смартфонов Samsung в России. С начала текущего года до середины марта южнокорейская компания реализовала на нашем рынке свыше 160 000 гаджетов, что дает возможность говорить о 80%-м увеличении объемов продаж.
По мнению экспертов, 

21 марта 2017, 12:24
Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Представители корпорации Samsung заявили, что представят новинку модельного ряда Galaxy Tab в конце этого месяца. Релиз пройдет в рамках Mobile World Congress.
Эксперты говорят, что планшет Galaxy Tab S3 будет предложен в двух вариантах. Один станет поддерживать SIM-карту. Второй будет 

1 февраля 2017, 05:14
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