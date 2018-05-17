Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре



КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ



«Танки»



СССР, 1940 год. До начала Великой Отечественной осталось совсем немного времени. Конструктор Михаил Кошкин создал легендарный танк Т-34, равных … Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий.СССР, 1940 год. До начала Великой Отечественной осталось совсем немного времени. Конструктор Михаил Кошкин создал легендарный танк Т-34, равных