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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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На свежую голову: Ученые советуют высыпаться перед принятием самых важных решений

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27 июня 2017, 03:54
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Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

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Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

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27 июня 2017, 08:07
Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

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В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
Как рассказывают авторы открытия, в процессе экспедиции их взорам предстал конус с кратером в форме колодца, зафиксированного кирпичами. Внутри располагалась полуразвалившаяся лестница, 

23 июня 2017, 04:58
Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции

Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции

На Алтае исследователи обнаружили браслет, который дал серьезный повод поставить под сомнение теорию эволюции. Артефакт создан при помощи высоких технологий, между тем его возраст, как утверждают ученые, составляет порядка 50 тысяч лет.
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22 июня 2017, 03:30
В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет

В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет

В усыпальнице знатной древнеегипетской женщины археологи нашли протез, который можно считать самым древним на Земле. Артефакт обнаружили в некрополе недалеко от Луксора в местечке Шех Адб-эль-Курна. Там в руки исследователей периодически попадаются останки людей, порядка 3500-3300 лет назад живших в 

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Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

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20 июня 2017, 09:07
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