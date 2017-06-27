В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
Эти символы были обнаружены на фрагменте стены древнего города Элькаб. Иероглифы начинаются с головы быка и заканчиваются священной древнеегипетской птицей ибис. Эти символы были созданы примерно в 3 250 году до н.э..
По словам ученых, это первые подобные изображения в таком большом масштабе. Высота каждого иероглифа — чуть более полуметра. Высота всей таблицы составляет около 70 сантиметров в высоту. Знаки, обнаруженные исследователями раньше, чаще всего были 1-2 сантиметра.
Находка опровергает версию о том, что письменность в Древнем Египте зарождалась долго, и на первых порах ею пользовались лишь чиновники. Как говорят специалисты, найденные иероглифы свидетельствуют о широкой распространенности письменности, которая с самого начала отличалась многообразием.
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