Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет Загадочный предмет, упавший на крышу сарая в Нидерландах в этом году, ученые признали метеоритом, возраст которого 4,5 млрд лет. О результатах исследования сообщает Dutch News.

Напомним, что в этом году таинственный объект весом около 500 граммов пробил крышу сарая в …