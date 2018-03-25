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Расхитителей гробниц поймали в Китае
Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.
Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, …
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20 марта 2018, 05:03
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В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре
Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.
"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на …
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19 марта 2018, 08:03
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
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16 марта 2018, 05:02
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Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти
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15 марта 2018, 02:13
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников
Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может …
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13 марта 2018, 09:09
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Самара может столкнуться с дефицитом жилья
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21 февраля 2018, 02:26
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За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина
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6 февраля 2018, 04:22
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23
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В Китае рабочие всего за ночь построили железнодорожную развязку
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23 января 2018, 01:50