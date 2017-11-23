Ученые: Синие киты оказались «правшами» и «левшами» Синие или голубые киты оказываются «правшами» и «левшами» в соответствии с тем, на какой именно глубине они в данный момент оказались. Такое умозаключение сделали ученые из Соединенных Штатов, рассказ которых приводит издание Current Biology.

Обитающие близ Южной Калифорнии особи при …