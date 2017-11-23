Американские специалисты утверждают, что разработали способ с точностью до 94% прогнозировать счастье. Для этого им нужны сведения со смарт-часов.
Как поясняется, для воплощения идеи ученые использовали «умные» часы Pebble, подключенные к Android. На гаджетах с этой операционной системой есть приложение для сбора и демонстрации неких показателей. В том числе, речь идет об уровне физической активности, параметрах работы сердечно-сосудистой системы и т.п. При этом пользователю следует по составленному специалистами графику Happymeter давать оценку своему состоянию, применяя шкалу активности и удовольствия. Все эти сведения суммарно оцениваются четырежды в сутки. Принимаются во внимание и внешние составляющие, наподобие дня недели или местонахождения человека.
В опытах участвовали 60 человек возрастом до 59 лет. Испытания продолжались 2 месяца. В результате в ряде случаев эксперты смогли с точностью до 94% предсказывать так называемое состояние ускользающего счастья. В перспективе это даст возможность определить способы делать людей более счастливыми, отталкиваясь от тех или иных факторов.
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