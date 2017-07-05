Международная группа исследователей после серии экспериментов раскрыла тайну прочности зданий, построенных во времена Древнего Рима. Как выяснилось, высокое качество можно достичь специальным химсоставом бетона, который представляет собой смесь пепла с морской водой.
Эта смесь способствует росту минерализации и, как закономерный итог, высокой прочности материала. Специалисты сделали свое открытие после исследования ряда фрагментов древнеримского бетона при помощи рентгеновского излучения. Они выявили необычную составляющую — кристаллы минерала тоберморита, который обычно формируется в гидротермальных источниках или вулканических жерлах.
Применявшиеся в давние времена технологии были утрачены, и сейчас доподлинно сложно сказать об опыте прежних цивилизаций. Ученые неоднократно отмечали, что сооружения той эпохи могли появиться благодаря уникальным инструментам и оригинальным способам. И вот одна из таких тайн раскрыта, сообщают зарубежные научные издания.
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