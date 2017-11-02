Небоскреб, являющийся одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, оценивается в $2,3 млрд, его IPO войдет в число крупнейших в секторе, сообщают "Ведомости".

Владельцы частной компании, которой принадлежит небоскреб Empire State Building, давно ставший одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, решили "упаковать" его в фонд …