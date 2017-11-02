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Материалы по теме:

Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Жительница Великобритании продает свой дом в центре Лондона за символическую сумму в 3 доллара. Об этом сообщает Рейтер. Жилье находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Темзы.
Как следует из объявления, речь идет о  трехкомнатном доме с садом. 

16 октября 2017, 09:50
Самые дешевые и самые дорогие квартиры Самарской области: новое исследование СОФЖИ

Самые дешевые и самые дорогие квартиры Самарской области: новое исследование СОФЖИ

За год недвижимость в Самарской области подешевела на 5 процентов, говорится в отчете областного Фонда жилья и ипотеки. По результатам мониторинга СОФЖИ, в сентябре средняя цена одного квадратного метра «вторички» составляла примерно 44 тысяч рублей. Что почти на две с 

12 октября 2017, 03:00
Что ждет рынок офисов в Самаре?

Что ждет рынок офисов в Самаре?

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России упали на 70%. По итогам трех кварталов - 532 миллиона долларов против 1 миллиарда 700 миллионов за аналогичный период прошлого года. На самарском же рынке офисных и торговых площадей эксперты фиксируют несколько тенденций - 
11 октября 2017, 12:35
Россия попала в десятку стран по общей стоимости недвижимости

Россия попала в десятку стран по общей стоимости недвижимости

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости в Российской Федерации составляет 2,9 триллиона долларов, коммерческой – 0,7 триллиона. Таким образом, наша страна оказалась на десятой позиции соответствующего рейтинга.
Самое большое число активов рынка недвижимости по стоимости сосредоточено в КНР - 42,7 триллиона 

4 сентября 2017, 03:21
В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

Самый дорогой в мире участок земли ушел на правительственном аукционе Гонконга за $3 млрд долларов. По сведениям издания "South China Morning Post", он находится в центре Гонконга, где стоимость недвижимости одна из самых больших на планете.
Предложенная компанией недвижимости Henderson 

17 мая 2017, 03:22
В компании Нью-Йорка хотят построить небоскреб на астероиде

В компании Нью-Йорка хотят построить небоскреб на астероиде

Архитектурная компания из Нью-Йорка ведет речь о необычном проекте. Огромный небоскреб Analemma собираются разместить на астероиде, который находится в 50 тысячах км от Земли.
Согласно планам, в нижней части строения расположатся производственные площадки и офисы, а в верхней - жилые 

29 марта 2017, 10:07
Грипп из Гонконга придет в Россию в 2016 году

Грипп из Гонконга придет в Россию в 2016 году

В Россию в этом году придет новый штамм гриппа из Гонконга. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эта разновидность вируса довольно опасна, в группе риска дети дошкольного возраста и пожилые люди. В связи с этим рекомендовано 

28 сентября 2016, 01:53
В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках

В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках

В американском мегаполисе мужчина попытался залезть на известный небоскреб Trump Tower. Как сообщают мировые СМИ, с помощью присосок верхолаз взбирался по внешней стороне этого гигантского здания на Пятой авеню в центре Манхэттена.
Смельчак не взял с собой никаких страховочных приспособлений. 

11 августа 2016, 12:30
В блогах: проект небоскреба около стадиона «Самара Арена»

В блогах: проект небоскреба около стадиона «Самара Арена»

Блог zhivoj_gorod ознакомил самарцев с проектом небоскреба "Ракета" в районе Радиоцентра. "Наряду с футбольным стадионом и телевышкой он станет третьей доминантой в застройке. Это не просто высокое здание, это целых 57 этажей. Здание будет напоминать ракету, которая готовится к 
13 июля 2016, 06:22
Топ-новости: косметика из грязи, легкий способ похудеть на 11 кг, 16-летняя модель из Самары стала звездой Гонконга

Топ-новости: косметика из грязи, легкий способ похудеть на 11 кг, 16-летняя модель из Самары стала звездой Гонконга

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте сегодня, 8 сентября.

Химик, не мывшийся 12 лет, запустил линию косметики от грязи
Душ опасен для здоровья, уверен американский ученый-химик, который не моется уже 12 лет. Из чего он делает свою 
8 сентября 2015, 10:39
16-летняя школьница из Самары снялась для обложки журнала в Гонконге

16-летняя школьница из Самары снялась для обложки журнала в Гонконге

На обложке сентябрьского журнала Jessica Exclusive (Гонконг) опубликовано фото самарской школьницы, 16-летней Дарьи Галочкиной. Девушка разместила снимки на своей странице в социальной сети. Она работает в модельном бизнесе уже 3 года и ранее участвовала, например, в Российской неделе моды. 
8 сентября 2015, 11:01
Небоскребы на IPO

Небоскребы на IPO

Небоскреб, являющийся одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, оценивается в $2,3 млрд, его IPO войдет в число крупнейших в секторе, сообщают "Ведомости".

Владельцы частной компании, которой принадлежит небоскреб Empire State Building, давно ставший одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, решили "упаковать" его в фонд 

31 мая 2013, 10:15
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