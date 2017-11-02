В Гонконге состоялась самая крупная в истории сделка на мировом рынке недвижимости. Речь идет о продаже 73-этажного здания за $5,15 миллиарда. Новым хозяином небоскреба оказалась компания C.H.M.T Peaceful Development Asia Propery.
Здание The Center было возведено в 1998 году, проект обошелся в $384,6 млн. Небоскреб был собственностью самого состоятельного жителя Гонконга 89-летнего Ли Кашина. Он в основном состоит из стальных конструкций. На продажу его выставили еще в прошлом году, и вот только сейчас нашелся покупатель.
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