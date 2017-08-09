Авиакомпания оштрафована за задержку рейсов из Самары Куйбышевская транспортная прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на 120 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров в Самаре. Как сообщает сайт ведомства, в феврале перевозчик задержал рейс из аэропорта Курумоч в Нижневартовск на 19 часов 20 минут, а в Худжанд - на …