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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»

Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»

Один их жителей частного сектора на 19 километре Московского шоссе стали свидетелем забавной картины. Возле одного из коттеджей он наблюдал слёт пушистых представителей поселка. По всей видимости, «котэ» делили территорию поселка. Коты на внезапное появление отреагировали «папарацци» относительно спокойно.
29 июля 2017, 03:53
Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

Самарский пилот и двое его пассажиров разбились в Абхазии

В четверг, 27 июля, в Абхазии разбился легкомоторный прогулочный самолет. В авиакатастрофе погибли трое россиян. Трагедия произошла в городе Пицунде. Выяснилось, что управлял полетом пилот из Самары. По данным российского посольства, его имя Александр Семенов. Его пассажиры – двое москвичей: 

28 июля 2017, 08:27
Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских

Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских

В одном из отечественных фильмов в исполнении актера Дмитрия Нагиева прозвучала знаменитая фраза “Вы все гов…о!”. Похожая ситуация произошла на борту рейса Москва - Барселона, где пьяный пассажир начал оскорблять русских после того, как ему запретили курить.

Как пишут СМИ, 22-летний 

27 июля 2017, 03:35
Гражданин РФ заявил, что его выгнали из самолета, потому что он “оккупировал Крым”

Гражданин РФ заявил, что его выгнали из самолета, потому что он “оккупировал Крым”

По словам пострадавшего пассажира Андрея Ерёмина, при посадке на самолёт Сиэтл - Атланта его сосед отказался лететь с ним со словами, что Андрей, как и все российские граждане, “оккупировал” Крым.

В результате мужчине пришлось лететь другим рейсом, гораздо позже. Сообщение нашего 

26 июля 2017, 11:13
Провоз сотовых телефонов и верхней одежды на борту самолета может стать платным

Провоз сотовых телефонов и верхней одежды на борту самолета может стать платным

Министерство транспорта России рассматривает возможность исключения верхней одежды, фотоаппаратов, ноутбуков и сотовых телефонов из списка вещей, которые можно бесплатно с собой брать на борт самолёта, если их вес превышает бесплатный вес ручной клади.

Данный документ изменений в авиационные правила был опубликован 

25 июля 2017, 02:13
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды 

19 июля 2017, 11:49
Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Неизвестные выпустили порядка 35 000 норок с фермы в американском городе Иден-Валли. Как рассказывает Los Angeles Times, эти животные не способны существовать в дикой природе, они обречены на гибель.
По версии правоохранителей, зверьков на волю выпустили члены организаций по защите 

19 июля 2017, 09:35
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. 
14 июля 2017, 08:09
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический 

13 июля 2017, 02:19
Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС 
22 июня 2017, 06:37
Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Исследователи из Южной Кореи передали якутским коллегам двух щенков якутской лайки, которые были клонированы. На протяжении почти десяти лет клуб любителей охотничьих собак «Байанай» ведет работу по возрождению аборигенной породы лаек. Как считалось, этот вид фактически полностью вымер в 1950-е 

14 июня 2017, 11:25
В Крыму появится своя авиакомпания

В Крыму появится своя авиакомпания

В этом году в Крыму появится собственная авиакомпания. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак.
Полеты станут осуществляться на модернизированных пассажирских лайнерах ТУ-154. Все нюансы образования данной компании согласованы с руководством республики. В свою очередь, Росавиация 

23 июня 2016, 01:07
Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки

Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки

Сегодня утром в 7:00 по Москве самолет авиакомпании "Трансаэро", следовавший из Алма-Аты в столицу, был вынужден сесть в самарском Курумоче - одной из пассажирок стало плохо, у нее пропал пульс. Однако к тому моменту, когда прибыла карета скорой помощи и 
20 июля 2015, 01:35
Авиакомпания «Ак Барс Аэро» прекратила полеты

Авиакомпания «Ак Барс Аэро» прекратила полеты

Российский авиаперевозчик «Ак Барс Аэро» прекратил свою работу на неопределенный срок. В сообщении на официальном сайте говорится, что решение принято "в целях оптимизации расходов". Отметим, компания обеспечивала субсидированные перелеты в Приволжском федеральном округе.

На балансе «Ак Барс Аэро» - 41 самолет. 

12 января 2015, 03:07
Авиакомпания оштрафована за задержку рейсов из Самары

Авиакомпания оштрафована за задержку рейсов из Самары

Куйбышевская транспортная прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на 120 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров в Самаре. Как сообщает сайт ведомства, в феврале перевозчик задержал рейс из аэропорта Курумоч в Нижневартовск на 19 часов 20 минут, а в Худжанд - на 

20 июня 2014, 03:56
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