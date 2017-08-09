Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
Семейство отправилось в путешествие с собакой Лулу породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер. Четвероногие пассажиры были переданы в грузовой отсек для животных. По причине плохой погоды лайнер вылетел на два часа позже. После приземления Лулу была найдена мертвой.
Хозяева считают причиной случившегося задержку рейса. Имелись проблемы с кондиционированием воздуха в салоне самолета, и хозяева выразили обеспокоенность условиями в грузовом отсеке. По их мнению, была допущена халатность со стороны United Airlines. В свою очередь, представители авиакомпании выразили соболезнования хозяевам животного, предложили любую помощь и инициировали проверку по факту смерти.
Как напоминает The Washington Post, случай с Лулу не первый, когда авиакомпанию обвиняют в гибели животных на борту. Например, в 2012 году модель Мэгги Райзер обвинила United Airlines в халатности из-за смерти ее золотистого ретривера. Через некоторое время пассажир из Флориды распространил сообщение о смерти своего мастиффа от сердечного приступа во время внутреннего рейса.
В апреле 2017-го на борту лайнера United Airlines, летевшего из Лондона в Чигаго, умер огромный кролик Саймон, который являлся претендентом на внесение в Книгу рекордов Гиннесса. Он достиг 91 см в длину.
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