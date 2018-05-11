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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области

30 апреля медики из больницы в Сергиевском районе сообщили полицейским, что к ним привезли 60-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости.

Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Он предложил хозяину дома выпить, но получил на это отказ. 

7 мая 2018, 02:22
Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

На днях в полицию Самары поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 39-летний безработный сын ушел из дома и уже больше суток не выходит на связь.
 
Вскоре выяснилось, что мужчина, якобы, собирался зайти к своему знакомому, проживающему 

5 мая 2018, 03:38
Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Куйбышевском районе Самары, где сегодня, 5 мая, около 10:50 возле одного из домов по улице Казачьей были обнаружены тела женщины и ребенка, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным сведениям, на 
5 мая 2018, 01:49
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