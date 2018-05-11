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С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре
Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице …
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11 мая 2018, 11:56
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Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти
В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …
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10 мая 2018, 03:05
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Хакеры из Румынии похитили 18 млн. долларов
Двое хакеров из Румынии были экстрадированы в США, где им предъявили 31 обвинение в компьютерном мошенничестве, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных. По версии следствия, 40-летние Теодор Лаурентиу Костеа и 40-летний Роберт Кодрут Думитреску, которые названы в деле «международными компьютерными …
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8 мая 2018, 08:01
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Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области
На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.
Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии к потерпевшему в …
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8 мая 2018, 03:15
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Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области
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7 мая 2018, 02:22
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Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе
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5 мая 2018, 03:38
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Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей
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5 мая 2018, 01:49