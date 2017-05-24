Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп Неизвестные хакеры похитили у Walt Disney Company еще не появившееся на экранах продолжение «Пиратов Карибского моря» и требуют за него большой выкуп. В противном случае злоумышленники намерены размещать в Интернете части новой картины про похождения Джека Воробья.

По информации зарубежных …