В Интернете появились фотографии со съемок 7-го сезона "Игры престолов". Изображения опубликовал портал Entertainment Weekly.
На снимках, в частности, любители киносаги смогут увидеть Дейенерис верхом на драконе, Джона Сноу, Арью Старк, Серсею на «Железном троне», Сансу Старк и прочих персонажей картины. По словам специалистов, основная часть очередного сезона будет происходить в Винтерфелле и Королевской Гавани. Впрочем, авторы шоу наверняка приготовили для зрителей ряд сюрпризов.
Как уже сообщалось ранее, премьера 7-го сезона состоится на канале HBO 16 июля этого года. Создатели фильма были вынуждены запланировать съемки на холодную пору, чтобы точнее передать атмосферу зимы.
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