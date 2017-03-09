Ряду американских городов, в частности Лос-Анджелесу и Сан-Диего, угрожает сильнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и более. С таким прогнозом выступили ученые из Соединенных Штатов.
По данным океанологов, на тихоокеанском дне возле берегов южной Калифорнии есть четыре наложенных друг на друга разлома. Как выяснилось, они являются частью одного гигантского разлома длиной около 100 километров, который идет вдоль берега.
Если породы лопнут в любом из этих разломов, то же самое произойдет в оставшихся трех, спровоцировав сильное землетрясение. Повышенные опасения сейсмологов вызывает то, что две наиболее опасные точки этого разлома находятся в прибрежной зоне городов Ла-Хойя и Торри-Пайнс, где ранее уже имели место мощные землетрясения.
Если все четыре разлома лопнут одновременно, то землетрясение окажется глобальной катастрофой для всей Калифорнии. Сегодня ученые еще не могут точно определить, когда это именно это случится. При этом они убеждены, что данная проблема является главной угрозой безопасности жителей региона.
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