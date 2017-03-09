Ученые: Хороший день зависит от утренних привычек человека Действия, выполняемые человеком после пробуждения, влияют на то, хорошо ли сложится наступивший день. Так утверждают ученые после анализа результатов масштабного исследования.

Прежде всего, за ночь следует должным образом выспаться, а сразу после пробуждения не тянуться за смартфоном. Нелишним будет иметь …