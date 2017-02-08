Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
Для проведения соответствующих измерений специалисты воспользовались лазером, осуществив «выстрел» по ионам. Затем ученые зафиксировали и измерили их колебания. Длительность колебаний стала мерой отсчета времени.
Это исследование позволило установить, что современные атомные часы станут отставать или, наоборот, идти вперед на секунду спустя несколько миллиардов лет. Основной минус существующих атомных часов на данный момент заключается в необходимости использования сверхточных механизмов для вычисления определенных временных промежутков. С появлением нового метода задача заметно упрощается, говорят эксперты.
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