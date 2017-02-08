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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

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К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

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Ученые установили, почему люди теряют ощущение времени в период болезни

Ученые установили, почему люди теряют ощущение времени в период болезни

Американские ученые из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе определили, почему больные теряют чувство времени. Когда у человека повышается температура тела, в его мозгу блокируется ряд клеток, отвечающих за временную координацию. Об исследованиях особого гена LHX1 рассказывается на страницах Current Biology.

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Ученые доказали возможность путешествия во времени

Ученые доказали возможность путешествия во времени

Австралийские ученые из Университета Квинсленда нашли доказательства возможности совершения путешествий во времени. При осуществлении квантовых опытов они открыли, что одинаковые фотоны способны взаимодействовать друг с другом в разных временных интервалах.
Сейчас ученым нужно решить проблему существования замкнутой времяподобной кривой (ЗВК). 

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Физики выяснили, почему не стареет Санта-Клаус

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15 декабря 2016, 03:01
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, 

15 декабря 2016, 02:25
Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

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По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с 

8 декабря 2016, 09:48
Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
4 декабря 2016, 05:10
Саратовская область переходит на самарское время

Саратовская область переходит на самарское время

Сегодня, 2 ноября, Госдума России приняла закон о переводе часов в Саратовской области на час вперед. За отнесение соседнего региона к самарскому часовому поясу проголосовали все депутаты.

Отмечается, что данный вопрос был тщательно проработан на территории Саратовской области, за перевод стрелок 

2 ноября 2016, 11:10
Физики из США впервые в мире создали «кристалл времени»

Физики из США впервые в мире создали «кристалл времени»

Американские ученые смогли создать кристалл времени. Уникальное образование было открыто физиком Франком Вилчеком. Исследователь доказал, что в структуре кристалла может образоваться разлом симметрии времени, и это приведет к вечному движению атомов.
Как поясняют ученые, структуру отдельных кристаллов можно охладить до 

7 октября 2016, 11:12
СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

Российские специалисты приступили к созданию самолёта, оснащённого лазерным оружием. Как информирует ТАСС, об этом заявил представитель оборонно-промышленного комплекса России.
Сообщается, что самолет последнего поколения получил кодовое наименование А-60. В разработках этой модели принимают участие сотрудники ряда предприятий военно-промышленного комплекса в 

6 сентября 2016, 03:31
Ученые создали лазер на бактериях

Ученые создали лазер на бактериях

Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.

Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный 

20 августа 2016, 11:33
Ученые заявили об открытии пятой силы природы

Ученые заявили об открытии пятой силы природы

Ученые из Соединенных Штатов заявили об обнаружении пятого фундаментального взаимодействия. Об этом рассказывается на страницах издания Physical Review Letters.
Сегодня физика, поясняют специалисты, оперирует четырьмя типами фундаментального взаимодействия — сильным, слабым, электромагнитным и гравитационным. Теоретически может быть и пятое, свидетельства 

16 августа 2016, 05:39
Пентагон через пять лет испытает боевой лазер для уничтожения ракет

Пентагон через пять лет испытает боевой лазер для уничтожения ракет

Соединенные Штаты продолжают работу над созданием боевого лазера для защиты от баллистических ракет вероятного противника. Согласно последним прогнозам, испытания могут быть проведены через пять лет. Данную информацию озвучил в Конгрессе директор Агентства по ПРО американского оборонного ведомства Джеймс Сиринг.
Основные 
14 апреля 2016, 12:48
Астрономы: Инопланетяне при помощи лазера прячут от нас свои планеты

Астрономы: Инопланетяне при помощи лазера прячут от нас свои планеты

Американские планетологи высказали убеждение, что инопланетяне существуют, а что касается отсутствия сведений об их местонахождении, то здесь исследователи уверены - сами внеземные существа скрывают себя от представителей нашей цивилизации. В частности, планетолог Дэвид Киппинг, чье мнение приводят западные СМИ, считает, 
31 марта 2016, 04:51
Ученые создали камеру, способную видеть объект за углом

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Этой информацией поделились ученые из Шотландии. По их утверждению, ими создана камера, способная видеть объект за углом. Работа, оговариваются изобретатели, еще ведется, аппаратура совершенствуется, но уже на данном этапе камера способна определить очертания предмета, который находится за углом.
Вообще подобные 
8 декабря 2015, 12:04
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