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Материалы по теме:

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. 
24 июля 2018, 09:21
Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Археологи обнаружили в районе футбольной арены "Стадио Олимпико" в столице Италии два уникальных саркофага. Они выполнены из мрамора и были сделаны в начале первого тысячелетия, рассказывает местное издание ANSA.
Ученые уже пришли к выводу, что в гробницах были похоронены представители 

30 августа 2017, 05:14
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В столице Италии на третьей линии метро рабочие сделали уникальную находку. Обнаруженное в процессе сооружения подземного пути деревянное строение было построено во II веке.
Как говорят изучившие находку археологи, два помещения сохранились до наших дней благодаря пожару. Дело в том, 

28 июня 2017, 02:04
Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

За год мечтающие возвратиться к одному из самых известных архитектурных сооружений в мире туристы набросали в фонтан Треви в Риме 1,4 млн евро. В прошлый раз результаты подсчетов выловленной из фонтана мелочи обнародовались в 2013 году. Тогда фонтан Треви «заработал» 

13 апреля 2017, 11:20
Две монахини провели 3 ночи в лифте без воды и еды

Две монахини провели 3 ночи в лифте без воды и еды

Паломничество в Рим обернулось для святых сестёр из Новой Зеландии и Ирландии настоящим кошмаром. Женщины оказались заложницами стальной кабины в результате сбоя системы электроснабжения. Попытки "невест божьих" позвать на помощь успехом не увенчались: вечером в пятницу в здании уже никого не 
9 июня 2015, 06:29
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