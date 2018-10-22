Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро За год мечтающие возвратиться к одному из самых известных архитектурных сооружений в мире туристы набросали в фонтан Треви в Риме 1,4 млн евро. В прошлый раз результаты подсчетов выловленной из фонтана мелочи обнародовались в 2013 году. Тогда фонтан Треви «заработал» …