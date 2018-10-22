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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам
Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. …
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24 июля 2018, 09:21
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Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме
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30 августа 2017, 05:14
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В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры
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28 июня 2017, 02:04
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Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро
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13 апреля 2017, 11:20
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Две монахини провели 3 ночи в лифте без воды и еды
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9 июня 2015, 06:29