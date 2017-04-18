Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
Одного заряда литий-ионных аккумуляторов хватает на 500 километров. Получасовая экспресс-зарядка может восстановить батареи на 80%. Модель также поддерживает индукционную зарядку.
4 раздельных кресла этого транспортного средства поворачиваются в сторону дверей. Вместе с тем, каждый пассажир имеет возможность воспользоваться отдельными экранами мультимедийной системы и беспроводной зарядкой для смартфонов.
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