В концерне Skoda Auto грядут большие изменения: в ближайшее время автолюбителям представят прототип электрического концепт-кара Vision E. Модель продемонстрируют на автосалоне в Шанхае в апреле. А пока в Сети эксперты рассуждают о том, какой именно окажется автоновинка.

Skoda уже опубликовала …