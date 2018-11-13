Старые комиксы можно сдать в самарскую областную юношескую библиотеку Важная новость для самарцев, у которых дома накопились ненужные комиксы, а выбрасывать их не хочется. Теперь их можно отдать в областную юношескую библиотеку. С 27 июля там заработает пункт приема комиксов. Он будет организован в зоне чтения в холле. Стоит …