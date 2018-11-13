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Материалы по теме:

Умерла актриса театра «СамАрт» Вера Синина

Умерла актриса театра «СамАрт» Вера Синина

2 октября стало известно о смерти ветерана театра «СамАрт» Веры Сининой. Она скончалась на 92-м году жизни.

Вера Васильевна посвятила работе в театре 40 лет своей жизни. Ее репертуарный лист составляют яркие роли в таких спектаклях, как «Кошкин Дом», «Чижик выходит 

2 октября 2018, 05:09
Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона

Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона

В четверг, 30 августа не стало одного из легендарных артистов – Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет. С 2005 года певец боролся с раком. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал гастрольную деятельность и радовал поклонников.

В репертуаре Иосифа Кобзона 
30 августа 2018, 03:32
Старые комиксы можно сдать в самарскую областную юношескую библиотеку

Старые комиксы можно сдать в самарскую областную юношескую библиотеку

Важная новость для самарцев, у которых дома накопились ненужные комиксы, а выбрасывать их не хочется. Теперь их можно отдать в областную юношескую библиотеку.  С 27 июля там заработает пункт приема комиксов. Он будет организован в зоне чтения в холле. Стоит 

20 июля 2018, 05:38
Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.

В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже 

19 марта 2018, 09:04
Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов

Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов

Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
Богатейшим среди супергероев 

7 июля 2017, 10:39
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная 
2 марта 2017, 02:37
Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году

Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году

Рисованная история одного из самых знаменитых музыкантов, солиста группы the Beatles появится  в США. Основой для комикса станет книга, которая уже вышла в свет. Ее формат - "исповедь" некоему врачу-психотерапевту. Переводить  литературный текст в формат комикса будет писатель Эрик Кобейран.

10 октября 2016, 06:52
Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Американский писатель, которому в этом году исполнится 93 года, попал в больницу Лос-Анджелеса. О причинах недуга и состоянии здоровья информации нет. Отметим, три года назад Стэну Ли вживили кардиостимулятор.

Ли - автор таких всемирно известных и любимых многими героев 
30 июня 2015, 06:54
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