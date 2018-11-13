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Умерла актриса театра «СамАрт» Вера Синина
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2 октября 2018, 05:09
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Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона
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30 августа 2018, 03:32
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Старые комиксы можно сдать в самарскую областную юношескую библиотеку
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20 июля 2018, 05:38
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Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов
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19 марта 2018, 09:04
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Билл Гейтс отдыхает: Названы самые богатые персонажи комиксов
Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
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7 июля 2017, 10:39
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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году
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10 октября 2016, 06:52
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Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу
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30 июня 2015, 06:54