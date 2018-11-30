В скором времени на российский рынок выйдет премиальный смартфон от китайской компании Huawei. Модель носит название Porsche Design Huawei Mate 20 RS. В качестве базы для создания аппарата стал флагман Mate 20 Pro. Российским покупателям будет доступна версия с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.
Дизайн разработан совместно с немецкой компанией Porsche Design. Аппарат отделан кожей. В комплекте также идёт кожаный чехол-книжка. Обойдется смартфон в 139 900 рублей.
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