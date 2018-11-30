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Фестиваль 404 прошел в Самаре

Фестиваль 404 прошел в Самаре

После четырехлетнего перерыва легендарный IT-фестиваль «404» снова вернулся в Самару. В этом году мероприятие стало одним из самых крупных за всю историю проведения — только участников собралось более 1000 человек. Организаторы связывают это с появлением шести новых образовательных потоков. Помимо 
8 октября 2018, 06:10
В выходные в Самаре пройдет фестиваль «404fest»

В выходные в Самаре пройдет фестиваль «404fest»

6 и 7 октября Самара станет самой настоящей IT-столицей страны. В ближайшие выходные в городе пройдет самый технологичный фестиваль года – «404fest», информационным партнером которого выступает телерадиокомпания  «ТЕРРА».

Мероприятие, проходящее уже в восьмой раз, соберет специалистов из самых разных областей IT-индустрий: 

5 октября 2018, 11:02
LG представила смартфон с пятью камерами

LG представила смартфон с пятью камерами

Компания LG представила свой новый флагманский смартфон. Аппарат получил название V40 ThinQ. Главной фишкой гаджета является наличие сразу пяти камер. Три модуля, главный из которых снимает с разрешением 12 мегапикселей, расположены на задней панели. Аппарат способен делать снимки с углом 
4 октября 2018, 01:25
В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с 

25 сентября 2018, 12:30
Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета  также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться 
29 июня 2018, 05:13
Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

В России разработано бесплатное для скачивания в AppStore приложение «МетроКомпас», которое позволяет найти ближайшую станцию метро в семи городах страны, в том числе Самаре. Программа переведена на английский и китайский языки.

«Ищите станции метро рядом с вами с помощью встроенного компаса 

9 апреля 2018, 09:39
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

Данную публикацию подержали и другие 
10 ноября 2017, 01:39
Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
Chilli K188 дает возможность владельцам делать звонки, отправлять и получать SMS-сообщения, слушать радио и подключаться к прочим устройствам через Bluetooth. Кроме того, 

2 октября 2017, 12:17
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