Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех с лишним километров.
Ученые признаются, что открытие стало для них полной неожиданностью. Как они отмечают, прежде было известно только о 47 вулканах. Теперь перед специалистами стоит задача определить, насколько активны найденные объекты и какова вероятность их извержения в обозримом будущем. Если подземная магма вдруг начнет вырываться на поверхность Антарктиды, это спровоцирует таяние ледяного покрова на континенте, говорят эксперты.
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