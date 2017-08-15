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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Китаянка решила сдать в приют свою новорожденную дочь весьма необычным способом. Она отправила младенца по адресу курьерской службой, предварительно замотав, словно неодушевленный предмет, в полиэтиленовый пакет.
Спасти ребенка смогли благодаря внимательности курьера, заметившего, что внутри посылки что-то шевелится. Девочку тут 

11 августа 2017, 02:19
Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Суд города Мичиган признал местную жительницу виновной в убийстве супруга, изучив, наряду с прочими, «показания» попугая.
По данным следствия, Гленна Дюрэ застрелила собственного мужа, выпустив в него пять пуль. Далее преступница попыталась покончить жизнь самоубийством, но до конца свой замысел 

21 июля 2017, 09:24
Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.
Напомним, чиновник был осужден по двум эпизодам, связанным с мошенническими действиями. Ущерб от махинаций с муниципальным жильем, когда квартиры оформлялись на подставных 

20 июля 2017, 05:11
Криминальная инъекция: Неизвестный со шприцем ограбил офис в Москве

Криминальная инъекция: Неизвестный со шприцем ограбил офис в Москве

Не совсем обычное преступление было совершено накануне в российской столице. Неизвестный, угрожая шприцем, совершил разбойный налет на офис частной компании, расположенный на севере Москвы. Об этом происшествии рассказали российские информагентства.
Инцидент произошел недалеко от площади Ганецкого. Прибывшие по вызову правоохранители 

20 июля 2017, 03:30
21 февраля в Германии стартовали продажи Lada Vesta

21 февраля в Германии стартовали продажи Lada Vesta

Немецким покупателям новинку будут предлагать с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Поставляемые в Европу седаны соответствуют нормам токсичности Евро-6, из-за экостандартов были изменены некоторые материалы. Цены на авто начинаются от 12 с половиной тысяч евро (это примерно 

22 февраля 2017, 12:37
АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

В Германии втрое вырос спрос на Lada Granta, говорится в отчете о продажах новых автомобилей в 2016 году, который подготовила немецкая госорганизация Kraftfahrt-Bundesamt.

По итогам прошлого года немецкие дилеры продали почти 1,7 тысячи автомобилей «Лада», что на 43% больше, чем годом 

18 января 2017, 04:30
В Оренбурге автоугонщик зарезал полицейского во время погони

В Оренбурге автоугонщик зарезал полицейского во время погони

Трагической гибелью сотрудника полиции завершилось задержание угонщика в Оренбурге. В процессе спецоперации страж порядка получил смертельное ранение, сообщают региональные информагентства.
Согласно предварительной версии, злоумышленник пытался угнать Mercedes на одной из трасс Оренбурга. Его обнаружили полицейские, и началась погоня.
После непродолжительного 

6 октября 2016, 11:16
В Тольятти жена автослесаря угнала из сервиса чужой BMW

В Тольятти жена автослесаря угнала из сервиса чужой BMW

Жительница Тольятти уехала на чужом автомобиле BMW из автосервиса, где работает её муж, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.  

На автоледи, очень медленно ехавшую на иномарке «БМВ», обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции. Документов на автомобиль у 30-летней женщины не 

6 сентября 2016, 04:09
В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

Сообщество "Лада" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что с 8 по 10 июля в Германии состоится международная встреча владельцев Lada 4x4. Немецкий клуб любителей тольяттинских авто проводит европейский автослет в честь 50-летия АвтоВАЗа, родины Lada 4x4. Встреча будет проходить в самом 
7 июля 2016, 05:43
Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани

Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани

Добровольцы, патрулировавшие сызранские улицы, заметили на ульяновском шоссе вазовскую «четырнадцатую», которой, предположительно, управлял пьяный водитель. «Ночной патруль» передал информацию в ГИБДД. От дорожных полицейских автомобилист попытался скрыться. Было организовано преследование. В результате нарушителя задержали.

Выяснилось, что 22-летний парень, у которого никогда 

16 мая 2016, 11:51
В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada

В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada

Как следует из анализа статистических данных, в Германии спрос на автомобили российского автогиганта «АвтоВАЗ» вырос на 28%. В течение 1-го квартала 2016-го на германском авторынке было продано 355 авто, а за такой же период прошлого – лишь 300 единиц. Немецкие 
13 апреля 2016, 04:03
Меняли машины на сладости: в Оренбуржье осудили подростков-угонщиков

Меняли машины на сладости: в Оренбуржье осудили подростков-угонщиков

В городе Орске Оренбургской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних. Как отмечается, действуя по предварительному сговору путем подбора ключей, замыкания проводов либо иным способом, они перегоняли автомобили в гараж, разбирали на запчасти, реализовывали в пунктах скупки 
15 февраля 2016, 01:08
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