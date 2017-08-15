Неизвестные злоумышленники в Германии угнали автомобильный прицеп с 20 тоннами шоколадной продукции. В основном это были киндер-сюрпризы и паста "Нутелла".
Преступление было совершено в городе Нойштадт в федеральной земле Гессен. По сведениям стражей порядка, инцидент, скорее всего, был совершен в ночное время.
Уже установлена примерная стоимость похищенного лакомства - 50-70 тысяч евро. Правоохранители сейчас ведут активные поиски участников необычной кражи.
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