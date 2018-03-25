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Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию
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16 марта 2018, 03:37
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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
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15 марта 2018, 09:00
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска
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11 марта 2018, 10:50
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В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи
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5 сентября 2017, 10:04
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Российские ученые научились превращать в золото уголь
Экспериментальное устройство ученых из Амурского научного центра ДВО РАН дает возможность получать до грамма золота из каждой тонны сжигаемого угля. Принцип действия новинки основан на стократной системе очистки дыма, появляющегося в процессе горения угля. Об этом сообщают отечественные информагентства.
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21 ноября 2016, 09:33
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Ученые: Найдены останки древнего родственника слонов стегодона
В Поднебесной обнаружили останки стегодона, его возраст ученые оценили в 6 млн лет. Находка может заполнить пробелы в истории эволюции отряда хоботных, информирует агентство Синьхуа.
На окаменелый скелет стегодона палеонтологи наткнулись в ходе археологических раскопок в городе Чжаотун, расположенном …
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14 мая 2015, 11:00
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Ученые из Гарварда пересадили слону гены мамонта
Генетики из Гарварда внедрили в ДНК азиатского слона уцелевшие в вечной мерзлоте гены мамонта. В результате успешного эксперимента ученые получили в свое распоряжение генетический материал, который позволит клонировать вымерших во время ледникового периода мамонтов.
Сторонник идеи из Японии Тэрухико …
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23 марта 2015, 10:31
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Слон в Таиланде, убив вожатого, сбежал с россиянками в джунгли
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17 ноября 2014, 04:07
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«Мечел» подешевел
«Мечел» вчера повторил антирекорд пятилетней давности, когда компания потеряла 40% капитализации после обвинений в продаже угля за рубежом дешевле, чем в России, и обещания тогдашнего премьера Владимира Путина прислать Игорю Зюзину доктора, чтобы «зачистить все эти проблемы», сообщают "Ведомости". Теперь …
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14 ноября 2013, 11:13
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Сталелитейные компании пытаются извлечь максимум выгоды из падения цен на коксующийся уголь
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2 апреля 2013, 11:00