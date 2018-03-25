Стоимость сырья они теперь пересматривают раз в месяц, а не в квартал, как прежде, отмечают "Ведомости".

НЛМК стал пересматривать цены на коксующийся уголь раз в месяц, сообщил "Ведомостям" близкий к компании источник. Один из его поставщиков – "Распадская" - также перешел …