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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии
После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там …
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6 марта 2018, 04:58
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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения
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27 июля 2016, 03:03
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В Самаре начались празднования Дня матери
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24 ноября 2015, 07:02
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Николай Меркушкин наградил многодетных матерей
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26 ноября 2014, 04:03
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Российских полицейских попросили прислать начальству селфи с мамами
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26 ноября 2014, 01:06
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В США 19-летнего парня подозревают в обстреле участников парада
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16 мая 2013, 03:47