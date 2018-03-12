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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии

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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

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Британские археологи нашли древнеримские перчатки

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Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на 
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В Самаре начались празднования Дня матери

В Самаре начались празднования Дня матери

В последнее воскресенье ноября в России отметит День матери. Праздник учрежден в 1998 году указом президента страны. В этот день в отличие от 8 Марта принято поздравлять матерей и беременных женщин. В Самаре в честь них торжества уже начались.
В театре 
24 ноября 2015, 07:02
Николай Меркушкин наградил многодетных матерей

Николай Меркушкин наградил многодетных матерей

Сегодня, 26 ноября, в самарском театре оперы и балета чествуют многодетных матерей. В их честь организовали торжественный концерт, посвященный Дню матери. 15 многодетных мам из разных уголков региона получили знаки отличия «Материнская доблесть» и ценные подарки из рук губернатора Самарской 

26 ноября 2014, 04:03
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Российских полицейских попросили прислать начальству селфи с мамами

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Кроме того, в 

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В США 19-летнего парня подозревают в обстреле участников парада

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16 мая 2013, 03:47
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