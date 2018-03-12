Это указание поступило в связи с Днем матери, которое в этом году отмечается 30 ноября. Цель идеи - повышение доверия населения к полиции. Копию приказа, якобы распространённого в правоохранительных органах МВД, опубликовал в своем "твиттере" политик Алексей Навальный.

Кроме того, в …