Налетай, подешевело: Сканеры отпечатков пальцев для смартфонов падают в цене из-за сильной конкуренции Серьезная конкуренция между производителями сканеров отпечатков пальцев уменьшила цену этих чипов до менее чем двух долларов, а где-то их стоимость уже ниже $1,5. Об этом рассказывается на страницах DigiTimes.

После того, как компания Apple оснастила свой iPhone 5s функцией идентификации …