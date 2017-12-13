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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России

AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России

Представители китайского интернет-магазина AliExpress заявили об очередной сделке. Компания стала партнером известной компании Xiaomi. Теперь мобильные устройства китайского бренда можно приобрести в России через AliExpress.
Отечественные любители продукции компании получат возможность сделать заказы на смартфоны через интернет-магазин с 14 декабря. 

12 декабря 2017, 02:12
В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре в метро пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом – с помощью смартфона, карты или часов. Об этом сообщил представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области в социальной сети Twitter. Проект был запущен в июне 2017 года. На 
11 декабря 2017, 02:19
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете

Появилась информация по поводу того, в каких цветовых гаммах компания Samsung собирается представить Galaxy S9. Как утверждается, бренд из Южной Кореи, следуя появившейся на международном рынке тенденции, придумал нестандартное решение для новинки.
По информации зарубежных агентств, одной из цветовых гамм 

5 декабря 2017, 10:10
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
Налетай, подешевело: Сканеры отпечатков пальцев для смартфонов падают в цене из-за сильной конкуренции

Налетай, подешевело: Сканеры отпечатков пальцев для смартфонов падают в цене из-за сильной конкуренции

Серьезная конкуренция между производителями сканеров отпечатков пальцев уменьшила цену этих чипов до менее чем двух долларов, а где-то их стоимость уже ниже $1,5. Об этом рассказывается на страницах DigiTimes.
После того, как компания Apple оснастила свой iPhone 5s функцией идентификации 

6 июля 2017, 09:25
Apple случайно показала iPhone 5C со сканером пальца

Apple случайно показала iPhone 5C со сканером пальца

На сайте Apple Store больше суток провисело фото не анонсированного еще «яблочной» компанией iPhone 5C со сканером пальца Touch ID.
При этом на фото был смартфон без измененной домашней кнопки, которой оснащен iPhone 5C Touch ID.
Эксперты считают, что такой 
22 мая 2015, 06:47
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