Представители корпорации Synaptics заявили о создании дисплея со сканером отпечатков пальцев. Премьера нового мобильного устройства намечена на январь будущего года.
Как поясняют специалисты, в данной технологии используется датчик Clear ID FS9500. Его основной особенностью называют возможность работать под экраном любого гаджета, оснащенным OLED-дисплеем. Датчик может идентифицировать отпечаток даже под защитным стеклом толщиной до полутора миллиметров
Согласно планам компании, давно рекламируемую новинку хотят представить на выставке CES-2018. Она состоится в Лас-Вегасе в период с 9 по 12 января.
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